Zeker vijf doden bij schietpartij nabij Tel Aviv, vrees voor geweld neemt toe

Beeld ANP / EPA

Aan het begin van de avond heeft een man op verschillende plekken in de stad Bnei Brak op passanten geschoten. Volgens de politie reed de schutter rond op een motor met een automatisch geweer. De dader doodde vijf mensen voordat hij zelf door agenten werd doodgeschoten.

Er is nog weinig bekend over de dader en de omstandigheden van de schietpartij. Bnei Brak is een voorstad van Tel Aviv waar veel orthodoxe Joden wonen. Volgens Israëlische media is de dader een 27-jarige Palestijn afkomstig van de Westelijke Jordaanoever. Hij zou eerder een gevangenisstraf hebben uitgezeten. De politie zoekt nog naar meer verdachten.

Islamitische Staat

Afgelopen zondag vond een schietpartij plaats in de kustplaats Hadera, waarbij twee agenten van de Israëlische grenspolitie werden gedood en zes anderen gewond raakten. Vorige week dinsdag doodde een Arabische Israëliër vier mensen in de zuidelijke stad Beër Sjeva. Beide aanslagen zijn opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).

De reeks aanslagen heeft in Israël de angst doen toenemen voor meer terroristische aanslagen. Ook is de vrees dat het tot meer botsingen zal leiden tussen de Israëlische en Palestijnse bevolking. Later deze week begint de Ramadan, de heilige maand voor moslims, maar ook Pesach en Pasen vallen dit jaar in april. Vorig jaar escaleerde het geweld in Jeruzalem tijdens de Ramadan zo erg dat het uitliep op een conflict tussen Israël en Hamas.

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft dinsdag na de schietpartij een spoedvergadering van veiligheidsfunctionarissen bijeengeroepen. Eerder op de dag sprak Bennett van een ‘nieuwe situatie’ die volgens hem verscherpte veiligheidsmaatregelen vereist. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn dinsdag de huizen van tenminste 12 Arabische burgers binnengevallen. Twee van hen zijn op hardhandige wijze gearresteerd op verdenking van banden met IS. Ook op andere plaatsen in het land zijn huiszoekingen gedaan.