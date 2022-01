‘Zeker vier Dutchbatters krijgen een schadevergoeding voor in Bosnië opgelopen PTSS’

Nederlandse militairen in Bosnië, in 1995. Een deel van hen liep PTSS op en raakte arbeidsongeschikt. Beeld ANP

De Dutchbatters zijn als gevolg van hun PTSS volledig arbeidsongeschikt geraakt. De Centrale Raad van Beroep bepaalde in 2013 al dat het ministerie van Defensie niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Veel opgelopen trauma bleef jarenlang onbehandeld. De minister is dan ook verantwoordelijk voor de schade die de veteranen hebben geleden, aldus de Centrale Raad.

Om hoeveel oud-militairen het precies gaat en hoeveel geld er tot nu toe in totaal is uitgekeerd, is niet bekend. NRC sprak met twee personen die een schadevergoeding ontvingen als onderdeel van de regeling. Een van hen kreeg ruim 800 duizend euro, al zijn er volgens de krant ook militairen die na jarenlang procederen niks krijgen. Er kwamen in totaal zo’n vierhonderd Nederlandse militairen terug uit Bosnië.

Als er een letselschadevergoeding wordt uitgekeerd, is die bedoeld om gederfde inkomsten te dekken. De militairen waren jong toen ze werden uitgezonden en raakten dus ook jong arbeidsongeschikt. Daarom kunnen de bedragen flink oplopen.

Traag en star

Het duurde lang voordat de militairen en Defensie tot een overeenkomst kwamen. Per veteraan werd bekeken naar de missie, de opgelopen PTSS en de carrière die de militair zonder die diagnose had kunnen hebben. Dat proces nam te veel tijd in beslag, zegt expert op het gebied van letselschadevergoedingen Berth Groot, die de Dutchbatters bijstond, tegen NRC. ‘Het is logisch dat daar discussie over ontstaat. Maar het had allemaal veel sneller gekund. Defensie reageerde te traag en te star.’

Een 49-jarige oud-infanterist, die anoniem wil blijven, meent dat hij door zijn aan Dutchbat gerelateerde klachten nooit carrière heeft kunnen maken. Zo heeft hij last van impulsief en agressief gedrag en slaapproblemen. ‘Ze hebben vijftien jaar van mijn leven verpest, zegt hij over Defensie. ‘Het is dat mijn vrouw zei dat ik dit bod moest accepteren, anders was ik nog langer doorgegaan. Want ik heb recht op nog meer.’

In Oost-Bosnië was in 1994 en 1995 een Nederlandse eenheid aanwezig die onder meer als taak kreeg om Srebrenica en omgeving te bewaken. Onder toezicht van de Dutchbatters werden in de zomer van 1995 duizenden moslimmannen afgevoerd en later vermoord door het Bosnisch-Servische leger. In 2006 gaf de toenmalige minister van Defensie toe dat de missie bij voorbaat onuitvoerbaar was. Defensie bood in 2015 excuses aan aan de nabestaanden van de vermoorde mannen aan.