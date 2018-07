Zeker veertien doden bij aardbeving Indonesisch eiland Lombok

Door de beving, ’s ochtends vroeg (lokale tijd), werden velen in hun slaap verrast. Ze vluchtten in paniek de straat op. Volgens de Indonesische autoriteiten zijn ongeveer duizend woningen verwoest of beschadigd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zei zondag geen aanwijzingen te hebben dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Lombok, op enkele tientallen kilometers afstand van Bali, is een populaire bestemming voor toeristen, onder wie bergbeklimmers.

De Nederlander Sander Huting en zijn vrouw Desi bevonden zich tijdens de beving op de vulkaan Rinjani. ‘We hadden het gevoel dat de berg instortte’, zei Huting tegenover de Nos. ‘We stonden op een richel toen alles begon te trillen. We zagen overal puin, stukken steen en gruis, naar beneden storten’.

Het echtpaar kampeerde met tientallen anderen bij een krater op zo’n 2500 meter hoogte. ‘Iedereen ging liggen, er werd geschreeuwd. Er werd geroepen dat er een tsunami of een vulkaanuitbarsting zouden volgen’. Die bleven uit. Wel volgden ‘heftige’ naschokken - enkele tientallen, volgens de Indonesische autoriteiten. Binnen enkele uren wisten de beide Nederlanders af te dalen. Een Maleisische toerist kwam op de Rinjani om het leven.

De beving had een kracht van 6.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op slechts zeven kilometer diepte, op een afstand van zo’n vijftig kilometer van de stad Mataram. President Joko Widodo bevond zich zondag op het eiland Sumbawa waar de schok ook werd gevoeld. Hij liet weten maandag Lombok te te zullen bezoeken en zich te laten informeren over reddingsoperaties. De kans is groot dat er nog slachtoffers onder het puin liggen.

Indonesië is gevoelig voor aardbevingen gezien zijn ligging in de zogeheten ‘Ring van Vuur’, een gebied met vulkanen en breuklijnen langs de Stille Oceaan. Indonesië was een van de zwaarst getroffen landen tijdens de tsunami van 2004, veroorzaakt door een zeer krachtige zeebeving van 9.1. Die kostte in totaal aan 230 duizend mensen het leven.

Dampak gempa 6.4 SR di 28 km barat laut Lombok Timur kedalaman 10 km pada 29/7/2018 pukul 05.47 WIB, beberapa bangunan dan rumah mengalami kerusakan di Sambelia Lombok Timur. BPBD masih melakukan pendataan. pic.twitter.com/NaaDmgrr43 Sutopo Purwo Nugroho