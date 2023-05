Zeker twintig journalisten gedood door Israëlisch geweld, maar nooit iemand vervolgd

Botsing tussen de Israëlische politie en de uitvaartstoet van Shireen Abu Akleh op 13 mei vorig jaar. Beeld AP

De Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh liep op 11 mei 2022 over straat op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever toen ze zonder waarschuwing door het hoofd werd geschoten. Ze was samen met twee andere journalisten en haar producent op pad, allen duidelijk herkenbaar als journalist door hun scherfvesten.

De dood van Abu Akleh, die geroemd werd om haar verhalen over het leven in de bezette gebieden, veroorzaakte veel internationale ophef. Alle onderzoeken, van de VN tot het Israëlische leger zelf, wijzen erop dat de kogel die een einde aan het leven van de Al Jazeera-journaliste maakte door een Israëlische soldaat werd afgevuurd. Toch lijkt Israël er niets aan te doen om een verantwoordelijke aan te wijzen of herhaling te voorkomen.

En zo gaat het altijd, stelt het in New York gevestigde Committee for the Protection of Journalists (CPJ). Uit een analyse komt naar voren dat de Israëlische reactie op vergelijkbare incidenten grotendeels volgens eenzelfde patroon verloopt. Steeds met het uiteindelijke resultaat dat niemand wordt vervolgd, gestraft of op een andere manier verantwoordelijk gehouden.

‘Dodelijke patronen’

Sinds 2001 zijn volgens de organisatie zeker twintig journalisten gedood door het Israëlische leger terwijl ze aan het werk waren op de Jordaanoever of in Gazastrook. Onder hen waren twee Europese correspondenten, alle andere slachtoffers zijn Palestijnen. In dezelfde periode stierven nog twee journalisten vermoedelijk door Palestijnse kogels en drie als gevolg van ongelukken.

Voor het dinsdag gepubliceerde rapport ‘Dodelijke Patronen’ heeft CPJ de twintig incidenten die aan het Israëlische leger zijn toegeschreven opnieuw onderzocht. De auteurs, die ook met nabestaanden en ooggetuigen spraken, zijn bijzonder kritisch op de wijze waarop Israël elke verantwoordelijkheid ontduikt. In zeker dertien van de gevallen wijzen ooggetuigenverslagen en internationale onderzoeken op het tegendeel, maar Israël heeft die als ongeloofwaardig afgedaan.

Het rapport noemt de onderzoeken van het Israëlische leger naar de sterfgevallen onvolledig en niet transparant. Uitgebreid onderzoek vond bovendien alleen plaats als het om Europese of heel bekende journalisten ging. De conclusie is altijd dat de Israëlische soldaten vreesden voor hun leven of werden aangevallen. Omdat de soldaten niets verkeerd deden, hoefden er geen maatregelen te worden genomen.

Misleidende verhalen

Na de dood van Abu Akleh greep Israël volgens CJP naar hetzelfde draaiboek. ‘De moord op Shireen Abu Akleh illustreert alles wat er mis is met dit proces’, zegt Robert Mahoney, een van de auteurs tegen The Washington Post. ‘Beginnend met misleidende of valse verhalen die onmiddellijk naar buiten werden gebracht en die langzaam werden teruggedraaid.’

Ooggetuigen beweerden dat Israëlische soldaten gericht op de journalist hadden geschoten, maar Israël kwam met een ander verhaal: Abu Akleh zou door een Palestijnse militant beschoten zijn tijdens gevechten tussen Israëlische en Palestijnse troepen. Hoewel journalistieke onderzoeken en een reconstructie door het VN mensenrechtenbureau concludeerden dat er helemaal geen Palestijnse militanten in de buurt waren, hield Israël vol dat de gerenommeerde journaliste net zo goed door een verdwaalde Palestijnse kogel geraakt kon zijn.

Op basis van eigen onderzoek van het Israëlische leger, dat niet openbaar is gemaakt, veranderde het narratief weer een tikkeltje. Israël concludeerde dat het een Palestijnse kogel niet kan uitsluiten, maar het waarschijnlijkste scenario is dat een Israëlische soldaat Abu Akleh en haar collega’s aanzag voor Palestijnse militanten. De VS sluiten zich daarbij aan. Strafrechtelijk onderzoek naar dit ‘onfortuinlijke incident’ is volgens Israël niet nodig omdat er sprake was van een gevechtssituatie.

Bescherming van journalisten

Per ongeluk of niet, de CJP benadrukt dat het Israëlische leger volgens internationale regels verplicht is om journalisten te beschermen. In dertien van de onderzochte gevallen waren de journalisten net als Abu Akleh duidelijk te herkennen door bijvoorbeeld het woord ‘Press’ in grote letters op de kleding en het voertuig. Betrokkenen zeggen ook dat ze de aanwijzingen van het Israëlische leger altijd opvolgen.

Het leger zegt in een reactie op het rapport ‘de bescherming van de persvrijheid en het professionele werk van journalisten als van groot belang te beschouwen’, maar de vele incidenten waarbij journalisten gewond of gedwarsboomd worden, versterken de zorgen over de Israëlische omgang met de media. In 2021 vernietigde het Israëlische leger het gebouw waar onder meer Al Jazeera en persbureau AP gehuisvest waren.