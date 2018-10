Zeker twintig gewonden door op hol geslagen roltrap in Rome

Volgens de Italiaanse krant la Repubblica raakten zeker twintig mensen gewond bij het incident, van wie één zwaargewond. Veel van de gewonden zijn fans van voetbalclub CSKA Moskou. De ploeg speelde dinsdagavond tegen AS Roma in de Champions League. De krant schrijft dat supporters van CSKA op de roltrap op en neer sprongen, waarna de versnellingen het begaven.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF