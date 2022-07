Zeker twee ongevallen door afvaldumping, politie waarschuwt voor nieuwe boerenacties

Voertuigen rijden langs hooi dat door boeren op de A28 is gedumpt. Beeld ANP

De A7 van Groningen naar Drachten is ter hoogte van verzorgingsplaats Oude Riet afgesloten nadat daar vannacht zeker twee ongelukken plaatsvonden. Bij het Groningse Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt, wat rond 02.45 uur tot een aanrijding leidde. Bij Frieschepalen, vlakbij Drachten, vond rond 03.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De op- en afritten van de snelweg zijn daar dicht. In Noord-Holland, nabij Medemblik, zijn hooibalen in brand gestoken. Ook daar is de A7 tussen Hoorn en Den Oever afgesloten. De brandweer is inmiddels ter plaatse om de brand te blussen, en Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 8 uur weer open kan.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers die donderdagochtend op pad gaan op om goed de verkeersinformatie te checken en extra alert te zijn op de weg. ‘Gedurende de dag kunnen er allerlei dingen gebeuren, vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.’ De politie onderzoekt nog wie er precies verantwoordelijk is voor de afvaldumping.

De #A7 Hoorn ◄► Den Oever is in beide richtingen dicht bij Middenmeer door boeren protest. Richting Hoorn omrijden over de #N242 en de #N241. Richting Den Oever omrijden over de #N307 en de #N240. pic.twitter.com/KSjVukHxBy — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 28 juli 2022

Volgens Rijkswaterstaat heeft er vannacht op meer snelwegen ‘het een en ander gespeeld’. Zo zouden er op de A50 bij Apeldoorn strobalen zijn aangestoken in de berm. Tussen Meppel en Heerenveen zouden meerdere toe- en afritten zijn afgesloten met hooibalen gewikkeld in donker plastic. ‘Levensgevaarlijk in het donker’, aldus een woordvoerder. Op de A28 van Staphorst richting Meppel is maar een rijstrook open omdat er rommel op de weg ligt.

De A1 van Hengelo richting Apeldoorn blijft waarschijnlijk nog tot het einde van de middag dicht. Woensdag dumpten boeren ook daar afval op de snelweg. Omdat er asbest in het afval zat moest een speciale aannemer ingehuurd worden om het op te ruimen, maar na intimidatie en bedreigingen trok die zich woensdagavond terug.

In de nacht van woensdag op donderdag heeft Rijkswaterstaat alsnog een andere aannemer gevonden, die het asbest inmiddels heeft gesaneerd. De overige rommel moet nog wel opgeruimd worden, zo meldt een woordvoerder. Bij de afrit Voorst stond om 7 uur ’s morgens al een file van zo’n 8 kilometer die leidde tot een vertraging voor weggebruikers van drie kwartier. Rijkswaterstaat raadt verkeer vanuit Hengelo aan om via Almelo en Zwolle om te rijden.

Mest en puin

Woensdagochtend vroeg werd zonder waarschuwing op verschillende plekken in het land afval op de snelweg gedumpt door demonstrerende boeren. Het ging onder meer om mest, puin en brandende hooibalen. Vooral in het midden en oosten van het land ontstond grote hinder als gevolg van de blokkades. Meerdere wegen moesten worden afgesloten en er vond een ongeval plaats. Op een oprit naar de A32 botste een auto op een puinblokkade. Voor zover bekend vielen daarbij geen gewonden.

In een gezamenlijke verklaring hebben onder andere de Politie Oost-Nederland, Rijkswaterstaat en verschillende veiligheidsregio’s de boeren opgeroepen om te stoppen met de ‘onveilige’ acties, die ‘levensgevaarlijke’ verkeersongelukken en brand kunnen veroorzaken. De politie weet niet wie de blokkades heeft opgeworpen en heeft geen aanhoudingen verricht.