Zeker honderd doden door cycloon op Indonesische eilanden Lembata en Flores en buurland Oost-Timor

Inwoners van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara worden door soldaten uit de modderstromen gehaald. Beeld AP

De eilanden in de Indonesische archipel, behorend tot de provincie Oost-Nusa Tenggara, werden zondag en maandag getroffen door modderstromen, hevige regenval en aardverschuivingen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In beide landen wordt gezocht naar slachtoffers, maar die zoektocht wordt bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden en wegen die onbegaanbaar zijn geworden. De lokale autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen.

Zondag werd eerst het eiland Flores geraakt door de cycloon. De bevolking werd meegesleurd door modderstromen die huizen, bruggen en wegen verwoestten. Tientallen huizen in het dorp Lamanele raakten bedolven onder de modder’, meldde de rampenbestrijdingsdienst zondag. Op het nabijgelegen eiland Adonara stortte een brug in.

Op het nabijgelegen eiland Lembata werden delen van dorpen op een berghelling naar de oceaan geveegd, waardoor mensen in zee belandden. Op het eiland kwam ook de vulkaan Lewatolo in beweging, waardoor vulkanisch afval in de modderstroom voor nog meer schade aan de huizen en infrastructuur zorgde. De Indonesische president Joko Widodo heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers van het natuurgeweld.

‘Veertien dorpen zijn nog steeds volledig geïsoleerd, met ontoegankelijke wegen’, zei Thomas Ola, het hoofd van het Lembata-district in de provincie Oost-Nusa Tenggara. Hij verwacht dat het dodental zal toenemen als er meer informatie wordt verzameld in de getroffen gebieden. De vulkaan Lewatolo rommelt al maanden, eind vorig jaar werden uit voorzorg duizenden mensen geëvacueerd.

Ook Oost-Timor is geraakt door het noodweer. Daar kwamen volgens de autoriteiten ten minste 27 mensen om. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de hoofdstad Dili. Cycloon Seroja neemt tot en met dinsdag mogelijk in kracht toe terwijl het richting de westkust van Australië trekt. Meteorologen verwachten dat sommige delen van Indonesië ook de komende week te maken krijgen met veel regen, harde wind en hoge golven.