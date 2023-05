Zeker 8 doden door hevige overstromingen in noordoosten van Italië, Grand Prix Formule 1 afgelast

In Forlì wordt een vrouw geëvacueerd op 17 mei 2023. Beeld AFP

De weersextremen leiden tot toenemende problemen in Italië. Emilia-Romagna, nu de zwaarst getroffen regio, kampte vorig jaar aan het eind van de zomer ook al met overstromingen na maanden van droogte. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging worden steeds grotere gebieden kwetsbaar voor extreme wateroverlast en neemt de schade toe. In de afgelopen dertig jaar is het aantal overstromingen en de intensiteit ervan verdubbeld.

Aankomend weekend zou op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden worden. Die is nu afgelast onder meer op aandringen van minister van Transport Matteo Salvini. Volgens de organisatie kan de veiligheid van het publiek en de coureurs niet gegarandeerd worden. Uit voorzorg was het paddock woensdag al ontruimd.

De recentste overstromingen zijn het gevolg van zware regenval sinds maandagavond. Naar verwachting houdt het noodweer nog zeker tot donderdag aan. De kustgebieden van de provincies Emilia-Romagna en Marche zijn het zwaarst getroffen. Ook in het noordelijker gelegen Veneto zijn er problemen door hoge waterstanden. De rivier de Po, die langs de grens tussen Emilia-Romagna en Veneto stroomt, stond in de afgelopen maanden juist uitzonderlijk laag.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

In Emilia-Romagna zijn tientallen rivieren buiten hun oevers getreden. Het stijgende water zette kelders en benedenverdiepingen onder water, mensen zagen zich gedwongen om op de daken te klimmen en hulp te zoeken. Zeker vijfduizend mensen zijn geëvacueerd, een onbekend aantal wacht nog op hulp. Alleen al in de regio rond Forlì en Cesena zijn zo’n zeshonderd reddingswerkers actief.

Doden en vermisten

Het eerste dodelijke slachtoffer werd gevonden in een huis aan de oever van de rivier de Montone, in het plaatsje Forlì. Zijn vrouw werd gered en vertelde de reddingswerkers dat haar man in het huis was achtergebleven. Ze vonden zijn lichaam op de begane grond.

Even verderop in Ronta di Cesena werd een andere overledene gevonden, een man van in de zeventig. Zijn vrouw is vermist. De 33-jarige dochter van het stel lichtte vanaf de tweede verdieping van het huis reddingswerkers in. Op het strand van Cesenatico werd het lichaam van een Duitse vrouw gevonden, het vierde dodelijke slachtoffer werd aangetroffen in een onder water gelopen auto nabij Imola. In totaal zijn zeker acht mensen omgekomen.

In een aantal steden en dorpen zijn de elektriciteit en telefoonverbinding uitgevallen. Ook rijden veel treinen in de regio niet. De kustplaats Riccione was dinsdag korte tijd in twee delen verdeeld, omdat de doorgangen onder de snelweg door afgesloten waren. Ook stond de onderste verdieping van het ziekenhuis korte tijd onder water.

Venetiaanse waterbarrières

Uit de heuvelachtige regio’s Marche en Abruzzo komen meldingen van aardverschuivingen en modderstromen. Daardoor raken wegen geblokkeerd en zijn sommige getroffen dorpen onbereikbaar. In veel andere steden en dorpen maakt het water wegen onbegaanbaar. Rondom Venetië zijn waterbarrières geactiveerd om de stad te beschermen.