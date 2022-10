Zeker 60 doden in Tsjaad bij protesten tegen uitstel van beloofde verkiezingen

Demonstranten steken een barricade in brand in de Tsjaadse hoofdstad N’Djamena. Beeld AP

Demonstranten gingen donderdag in groten getale de straat om op te protesteren tegen het uitstel van verkiezingen met twee jaar. Die verkiezingen hadden eigenlijk deze donderdag moeten plaatsvinden, anderhalf jaar na de chaotische machtsovername in april vorig jaar door Déby, de 38-jarige zoon van de in 2021 op het slagveld gedode gelijknamige president die dertig jaar het land met ijzeren hand regeerde.

In de hoofdstad N’Djamena gingen duizenden mensen de straat op, barricadeerden de wegen en omsingelden het hoofdkwartier van Saleh Kebzabo die eerder deze maand door Déby tot premier van de verlengde overgangsregering is benoemd. Deze 75-jarige oud-journalist en voormalig oppositieleider verloor vier keer eerder de verkiezingen van Déby’s vader, maar heeft zich nu bereid verklaard de militaire overgangsregering te leiden tot de uitgestelde verkiezingen in 2024.

In N’Djamena gebruikten ordetroepen in eerste instantie traangas. Daarna werd met scherp geschoten op de opstandelingen. Er vielen zeker dertig doden, waaronder een journalist van persbureau Reuters. Ook in Moundou, de tweede stad van Tsjaad, zouden zeker dertig doden zijn gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Oud-kolonisator Frankrijk, de Afrikaanse Unie en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hebben hebben het buitensporig geweld veroordeeld.

Grote consequenties

De chaotische politieke situatie in Tsjaad heeft grote consequenties voor de rest van de Sahel-regio, al was het maar omdat Tsjaad de sterkste strijdkrachten levert voor de strijd tegen islamitische terreur in de regio. Buurland Libië verkeert al sinds 2011 in totale chaos, in zowel Mali als Burkina Faso hebben militairen in twee jaar tijd maar liefst twee keer de macht overgenomen. Door het islamitisch geweld in de regio zijn miljoenen burgers op de vlucht geslagen.

Westerse troepen onder leiding van Frankrijk konden de geweldsspiraal in de Sahel niet stoppen, waardoor de onvrede en anti-Franse sentimenten opspeelden die ten grondslag lagen aan de reeks militaire staatsgrepen. De militaire machthebbers in Mali hebben de hulp ingeroepen van Russische huurlingen van de paramilitaire organisatie Wagner Group om de orde te herstellen. Ook in Burkina Faso lijkt de deur open te staan voor Rusland.

De anti-Franse sentimenten klinken ook in Tsjaad, waar gespeculeerd wordt dat Frankrijk achter de ongrondwettelijke machtsovername van Déby junior zit. Oud-president Idriss Déby kwam in april 2021 om het leven toen hij zelf met het leger ten strijde trok tegen opstandelingen in het binnenland. In het politieke machtsvacuüm greep zijn zoon de macht met steun van het leger en naar verluid Frankrijk. Bij protesten tegen die machtsovername vielen tientallen doden, honderden mensen werden opgepakt.