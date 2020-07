Zeker 45 vluchten met besmette passagiers geland in Nederland

Passagiers bij de incheckbalie voorafgaand aan de vlucht naar het Bulgaarse Boergas. Enkele tientallen vluchten naar Nederland bleken besmette passagiers te bevatten. Beeld ANP

Alle passagiers moeten voorafgaand aan de vlucht een gezondheidsverklaring invullen en dragen tijdens de vlucht een mondkapje. Niettemin is het risico op besmetting volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten groot.

Op Schiphol kwamen 38 vluchten aan met ten minste één passagier die kort na de vlucht positief testte. Dit blijkt uit cijfers van de GGD Kennemerland, die zijn opgevraagd door het Haarlems Dagblad. GGD Brabant-Zuidoost geeft aan dat er op Eindhoven Airport voor zes vluchten bron- en contactonderzoek is uitgevoerd, waarvan vijf met één besmette passagier en één vlucht waarop twee passagiers geïnfecteerd bleken.

In Maastricht zijn voor zover bekend geen besmette passagiers geland. Op Rotterdam Airport gaat het, sinds de versoepeling van de maatregelen, voor zover bekend om één besmette passagier.

Voor het contactonderzoek vraagt de regionale GGD de contactgegevens op van alle medepassagiers die binnen twee stoelen afstand van een besmette persoon zaten. Voor de vluchten naar Schiphol ging het per vlucht om 1 tot 17 mensen die zo dichtbij zaten. Hen zal gevraagd worden om veertien dagen in quarantaine te gaan. ‘Als iemand kort na aankomst met een vliegtuig ziek wordt en positief wordt getest, wordt ervan uitgegaan dat hij of zij in het vliegtuig mensen heeft kunnen besmetten’, zegt Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van de GGD.

Geen totaalaantal

Het RIVM kan nog niet aangeven hoeveel vliegtuigpassagiers er in totaal in Nederland besmet zijn geraakt. Het instituut meldt wel dat er de laatste weken regelmatig contact met buitenlandse gezondheidsautoriteiten is geweest om ook overstappers en doorreizigers te kunnen traceren.

Dinsdag werd bekend dat er sinds 1 juli 69 personen positief zijn getest die in de twee weken daarvoor in een ander land waren geweest. Het is niet bekend met welk vervoermiddel zij naar Nederland kwamen, maar onder deze reizigers bevinden zich onder anderen 3 personen die in de Verenigde Staten zijn geweest, 2 uit Brazilië en 2 uit India. Zij zijn vrijwel zeker met het vliegtuig gearriveerd.

De GGD neemt geen contact op met de passagiers in het vliegtuig die verder weg zaten dan twee stoelen, en de vluchtnummers worden niet bekendgemaakt. In Australië is deze informatie wel openbaar: vluchtnummers en de rijen waar besmette personen zaten worden op de websites van de Australische staten openbaar gemaakt. Iedereen die onlangs naar Australië is gevlogen, kan hierdoor precies zien of ze naast iemand zaten die besmet bleek met het coronavirus.

Niet nodig

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport geven in een gezamenlijke reactie aan publicatie van de vluchtgegevens niet nodig te vinden. Bij wet is geregeld dat de GGD passagiersgegevens kan opvragen om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Hierdoor is het al goed mogelijk om te achterhalen wie er in de buurt van een besmette passagier in het vliegtuig heeft gezeten, het communiceren van vluchtnummers is daarvoor niet nodig.

Verder wordt het risico op besmetting verkleind door de maatregelen die luchthavens en vliegtuigmaatschappijen treffen, aldus de ministeries. Het ministerie van VWS zet ter aanvulling van het bron- en contactonderzoek nog in op de corona-app. Die kan mensen waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief heeft getest, mits diegene de app ook gebruikt.

De KLM informeert zelf geen medepassagiers. Volgens het protocol van KLM lopen alle contacten via de GGD en het RIVM. Mocht een doorgereisde passagier later in een ander land besmet blijken te zijn, dan neemt de buitenlandse gezondheidsautoriteit contact op met het RIVM, die weer de GGD informeert. De GGD neemt vervolgens contact op met de KLM om de passagierslijst op te vragen en indien nodig een bron- en contactonderzoek op te starten.