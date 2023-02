Zeker 45 doden door schipbreuk migranten in ruwe zee Zuid-Italië, 80 opvarenden gered

Reddingswerkers bergen het lichaam van een verdronken migrant bij de kust van Calabrië Beeld AP

Tot nu zijn er 45 doden geteld, van wie een groot deel is aangespoeld bij het Calabrische plaatsje Steccato di Cutro. Er konden in ieder geval zo'n tachtig opvarenden worden gered, zegt de kustwacht. 22 van hen liggen in het ziekenhuis.

Aan boord van de boot waren migranten uit Iran, Pakistan, Afghanistan en Somalië, naar schatting zo'n 150. Drie tot vier dagen geleden zou de boot vertrokken zijn uit het Turkse Izmir, aldus persbureau Reuters op basis van een regiobestuurder.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Persbureau Adnkronos zegt dat de boot tegen rotsen is gevaren, volgens persbureau Ansa brak het overvolle schip vanwege de ruwe omstandigheden op zee in tweeën.

Da questa notte, la #GuardiaCostiera è impegnata nella ricerca e soccorso dei naufraghi di un barcone infrantosi lungo le coste crotonesi: 80 le persone in vita recuperate e al momento 43 le vittime.

Le ricerche proseguiranno con mezzi navali, aerei e l’impiego di sub. pic.twitter.com/PLI2LUUjtn — Guardia Costiera (@guardiacostiera) 26 februari 2023

Jaarlijks komen er veel migranten om bij de gevaarlijke oversteek naar Europa via de Middellandse Zee. Afgelopen jaar waren het er naar schatting 2.400. De bootjes waarin de migranten de oversteek proberen te maken zijn vaak gammel en overbeladen.

Hulporganisaties mogen nog maar één reddingsactie per keer uitvoeren

Naast de kustwacht zijn er verschillende internationale hulporganisaties actief om migranten te redden, maar Italië probeert die organisaties tegen te werken. In november moesten hulpschepen met geredde migranten wekenlang rondvaren, zonder dat ze aan land mochten komen.

Afgelopen week werd bovendien een wet aangenomen die voorschrijft dat hulpschepen slechts één reddingsactie per keer uit mogen voeren. Na migranten van een schip te hebben gered, moet dat schip ‘zonder vertraging’ naar een haven varen. Volgens de VN en hulporganisaties kost dat mogelijk mensenlevens.

De oude houten vissersboot is door de ruwe zee gebroken en ten onder gegaan. Beeld AP

De rechts-nationalistische regering van premier Giorgia Meloni wil het aantal migranten sterk terugdringen, de strijd tegen schepen van hulporganisaties is bedoeld om te laten zien dat het haar menens is. In feite is het symboolpolitiek: het aantal migranten dat na een reddingsactie door een hulpschip voet op Italiaanse bodem zet, is slechts 10 procent van het totale aantal migranten dat succesvol Italië binnenkomt, via land of over zee.

In een reactie op het bootongeluk van vandaag zegt Meloni een ‘diep verdriet’ te voelen. Tegelijkertijd haalt ze hard uit: ‘Het is misdadig om een boot van twintig meter met zo'n tweehonderd mensen aan boord te water te laten als er ongunstig weer is voorspeld.’ Meloni zegt nog meer in het werk te stellen om te voorkomen dat zulke boten richting Italië vertrekken.