Zeker 41 doden en 80 gewonden bij brand in overbevolkte gevangenis Indonesië

De lichamen van de slachtoffers worden naar buiten gedragen. Beeld AP

Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook twee buitenlanders. Die hebben volgens de autoriteiten de Portugese en de Zuid-Afrikaanse nationaliteit. De circa tachtig gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Acht van hen hebben ernstige brandwonden.

In de overbevolkte gevangenis in Tangerang, in de Indonesische provincie Banten, was ruimte voor maximaal 1.225 gevangenen, maar er zaten op het moment van de brand zeker 2.000 mensen vast, zo heeft de woordvoerder van de gevangenisafdeling van het ministerie van Justitie Rika Aprianti verklaard. In blok C, waar de brand uitbrak, zaten 122 veroordeelden. De vijftien gevangenisbewakers die het gebied bewaakten bleven ongedeerd.

De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand nog. Een eerste onderzoek wees in de richting van kortsluiting in het cellenblok.

Gevangenisopstanden en brandstichting komen regelmatig voor in de overbevolkte gevangenissen in Indonesië. Het land worstelt met de huisvesting van de grote aantallen gevangenen die worden gearresteerd in de strijd tegen drugs.