Zeker 384 doden door tsunami en aardbevingen Sulawesi

Bewoners dragen het lichaam van een slachtoffer in Palu, de hoofdstad van het Indonesische eiland Sulawesi. Foto AP

Op het strand van Palu waren honderden mensen aanwezig voor een festival, toen golven tot zo’n zes meter hoog op de kust afkwamen. ‘Toen de tsunamidreiging gisteren ontstond, bleven mensen hun gang gaan en renden ze niet meteen weg’, stelt een woordvoerder van de Indonesische rampendienst. ‘De golven namen auto’s, bomen en huizen mee, alles op het land werd geraakt’, voegt hij toe. De tsunami sloeg met zo’n 800 kilometer per uur op de kust.

Hulp aan het door een aardbeving en een tsunami getroffen eiland is moeilijk door het wegvallen van communicatie. Indonesische media meldden dat de stroom is uitgevallen.

Het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 7.4 was op 10 kilometer diepte en ruim 50 kilometer ten noordwesten van Palu dat aan de punt van een inham ligt. Kort na de aardbeving was er een officiële melding dat er geen gevaar voor vloedgolf meer was, maar kwam toch. Een van de eerste plaatsen die door de vloedgolf moet zijn getroffen, is Donggala, 30 kilometer ten noordwesten van Palu. Met Donggala is er vooralsnog geen communicatie mogelijk.

Hulp onderweg

Verwacht wordt dat het vliegveld in Palu zaterdagmiddag weer opengaat, nadat het was gesloten omdat de verkeerstoren en landingsbaan beschadigd raakten tijdens de beving. Vanuit hoofdstad Jakarta laat veiligheidsminister Wiranto weten dat legervliegtuigen met hulpgoederen onderweg zijn. Zondag bezoekt president Joko Widodo het rampgebied.

Er zijn voor zover bekend nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie is in nauw contact met de ambassade in Jakarta.

De schade in de straten van Palu roept herinneringen op aan de vernietigende tsunami van 2004 in Atjeh. Dit keer waren de bewoners gewaarschuwd en konden veel mensen op tijd vluchten.

Verwoeste winkels in Palu. Foto REUTERS