Zeker 373 mensen kregen een ontsteking in hun hart na een coronavaccinatie

Gevaccineerden zitten in een wachtruimte na het ontvangen van de boosterprik. Beeld ANP

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die bijwerkingencentrum Lareb maandagmiddag publiek heeft gemaakt. In totaal zijn er nu zeker zes, en mogelijk negen mensen vermoedelijk overleden aan de bijwerkingen van een coronavaccinatie. Daarnaast turfde het Lareb nog eens 22 sterfgevallen waarin bijwerkingen mogelijk de laatste duw gaven. Daarbij gaat het om mensen die al zwaar ziek waren.

Dat de vaccins van Pfizer en Moderna in heel zeldzame gevallen een hartontsteking kunnen geven – myocarditis of pericarditis, in jargon – was al bekend. Maar de 373 gevallen waarvan het Lareb nu, na 30 miljoen prikken, weet heeft, liggen een slag hoger dan men had verwacht.

Ook hoorde het bijwerkingencentrum van zestig hartontstekingen na inenting met het AstraZeneca- of het Janssen-vaccin. Bij die vaccins is de ontsteking niet als bijwerking bekend. Het Lareb houdt dan ook nadrukkelijk de mogelijkheid open dat er sprake is van toeval.

Zeldzame trombose

Van de handvol verdachte sterfgevallen die rechtstreeks het gevolg lijken van vaccinatie, kwamen er drie door de zeldzame trombose in combinatie met verlies van bloedplaatjes, die soms ontstaat na de AstraZeneca-prik. Bij nog eens twee sterfgevallen was de trombose vermoedelijk, maar niet zeker de oorzaak. Een zesde persoon werd ingeënt met het Janssen-vaccin en overleed daarna aan de aandoening capillair leksyndroom, eveneens een al bekende, zeer zeldzame bijwerking.

Drie anderen overleden aan hartproblemen na inenting met het Pfizer-vaccin. Dat wil overigens nog steeds niet zeggen dat het vaccin dus met zekerheid de oorzaak is, benadrukt het Lareb. Zo ontstaan myocarditis en pericarditis soms ook spontaan. Na een gewone infectie met het coronavirus ontstaat de ontsteking bovendien vaker dan na inenting.

In totaal kreeg het bijwerkingencentrum 662 meldingen van overlijdens, op een totaal aantal prikken van 33,1 miljoen stuks. Veruit de meeste van die sterfgevallen lijken toeval, omdat ze niet hoger zijn dan wat epidemiologen in een normale bevolking zónder vaccins zouden verwachten te zien.

Onregelmatige hartslag

De ontsteking aan het hartzakje of de hartspier komt vooral voor bij jongemannen en uit zich doorgaans in pijn op de borst, kortademigheid en een onregelmatige hartslag. In veruit de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. In ernstiger gevallen zijn de aandoeningen te behandelen met medicijnen. Niettemin raadt het Lareb mensen die net zijn ingeënt aan ‘goed te letten’ op de verdachte klachten en zo nodig contact te zoeken met een arts.

De bijwerkingen komen het ministerie zeer slecht uit. Vaccinatie is de belangrijkste pijler waarop minister Ernst Kuipers zijn coronabeleid voor het najaar en komende winter heeft gebouwd.

Mogelijk al over vier of vijf maanden wil het ministerie groen licht geven voor een nieuwe prikronde, maakte Kuipers al eerder bekend. Wellicht gaat het dan niet om de hele bevolking, maar alleen om risicogroepen.