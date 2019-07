Zeker 33 doden bij brand in populaire filmstudio in Japanse stad Kyoto

Brandweer donderdag in actie bij de filmstudio Kyoto Animation. Beeld AFP

Een woordvoerder van de brandweer zei dat er 36 gewonden zijn geteld. Enkelen van hen verkeren in kritieke toestand. Toen de brand uitbrak in de filmstudio Kyoto Animation zouden er 70 mensen in het gebouw zijn geweest.

Buurtbewoners belden ’s ochtends even na 10.00 uur de politie nadat ze een explosie hadden gehoord en rook uit het gebouw zagen komen. Volgens de Japanse televisiezender NHK trof de politie bij aankomst een 41-jarige man aan die ‘sterf’ schreeuwde terwijl hij benzine op en rond het brandende gebouw goot. De man was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Op televisiebeelden was te zien hoe zwarte en witte rook uit het drie verdiepingen tellende gebouw kwam, terwijl de brandweer het vuur probeerde te blussen. Het is de dodelijkste brand in Japan sinds 2001, toen een brand in een gokhal in de uitgaanswijk Kabukicho in Tokio aan 44 mensen het leven kostte.

Hikikomori

Japan is de laatste jaren vaker opgeschrikt door gewelddadige incidenten waarbij lukraak slachtoffers werden gemaakt. In 2016 vermoorde een man 19 bewoners van een instelling voor gehandicapten. Twee maanden geleden viel een 51-jarige man met een mes scholieren aan in een voorstad van Tokio. Een scholier en een vader van een leerling kwamen om het leven.

Dit laatste incident – de dader leidde een teruggetrokken leven – leidde tot discussie in Japanse media over de risico’s van al dan niet getroebleerde mannen die in een sociaal isolement zijn geraakt, ook wel hikikomori genoemd. Volgens een onderzoek van de regering in 2018 herbergt Japan ruim 600 duizend hikikomori en het ministerie van Volksgezondheid hanteert er een eigen definitie voor: mensen die minstens zes maanden niet naar school of werk gaan en zelden contact maken met iemand buiten hun directe familie om.

Directeur Hideaki Hatta van Kyoto Animation zegt kort na de verwoestende brand tegen journalisten dat zijn bedrijf via e-mail anonieme doodsbedreigingen heeft gekregen. ‘Waarom koos iemand er in vredesnaam voor zulk geweld te gebruiken?’ Beeld AP

Doodsbedreigingen

Het 38 jaar oude bedrijf, Kyoto Animation, is een bekende producent van animatiefilms en -series zoals K-On!! en Geluid! Euphonium. Deze maand zou Kyoto Animation een compilatiefilm op de markt brengen van het derde seizoen van de populaire animatieserie Vrij! Weg naar de Wereld – De Droom.

Directeur Hideaki Hatta zei donderdag in een korte verklaring tegenover journalisten dat zijn bedrijf via e-mail anonieme doodsbedreigingen had gekregen. Ook zei hij dat zijn bedrijf altijd ‘oprecht’ was geweest. ‘Waarom koos iemand er in vredesnaam voor zulk geweld te gebruiken?’, aldus Hatta.

Premier Shinzo Abe noemde de daad ‘te gruwelijk voor woorden’. Op Twitter betuigden veel Japanners hun medeleven met de hashtag #PrayForKyoani.

‘Anime’

Animatiefilms, -series en boeken, ook wel ‘anime’ genoemd, zijn bijzonder populair in Japan, maar hebben ook veel fans in het buitenland. De animatiefilm Sen to Chihiro no Kamikakushi, internationaal uitgebracht als Spirited Away, won in 2003 een Oscar. Japan kent meer dan 400 animatiestudio’s die verantwoordelijk zijn voor ruim 50 procent van de wereldwijde productie van animatiefilms en -series.

Filmexpert Yuichi Maeda, die het bedrijf bij persbureau Reuters omschreef als ‘een van de beste en grootste animatiebedrijven in Japan’, noemde de tragedie ‘een klap voor de animatie-industrie’. ‘Met zoveel slachtoffers zullen veel van de beste krachten op animatiegebied verloren zijn’, aldus Maeda. ‘Het is te pijnlijk om erover na te denken.’

Volgens Maeda is het werk van Kyoto Animation geliefd en deed het bedrijf ‘nooit iets fout’. ‘Ze maken veel verschillende dingen, maar wel het soort waar iedereen van houdt. Ze maken geen dingen die mensen haten’, aldus Maeda. ‘Wat er nu is gebeurd, is onvoorstelbaar.’