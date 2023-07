Zeker 300 migranten vermist die onderweg waren naar Canarische Eilanden

Veel migranten proberen per boot vanuit Afrika Europa binnen te komen. (archiefbeeld) Beeld DeFodi Images via Getty Images

Volgens de organisatie vertrokken twee boten, één met ongeveer 65 mensen en de andere met tussen de vijftig en zestig mensen aan boord, ruim twee weken geleden vanuit het dorp Kafountine, in het zuiden van Senegal. Een derde boot, met naar verluidt zo’n tweehonderd mensen aan boord, voer twaalf dagen geleden uit.

Vandaar uit is het ongeveer 1700 kilometer varen naar de Canarische Eilanden. Maar de families van de opvarenden hebben sinds het vertrek niets meer van hen vernomen, aldus Walking Borders. ‘Ze zijn erg bezorgd. Het zijn ongeveer 300 mensen uit dezelfde regio van Senegal. Zij zijn vertrokken vanwege de instabiliteit in het land’, aldus woordvoerster Helena Maleno tegen Reuters.

De Canarische Eilanden liggen voor de kust van West-Afrika. De Spaanse eilandengroep is de belangrijkste bestemming voor migranten uit Afrika ten zuiden van de Sahara. De zeeroute naar de Canarische Eilanden is vooral populair omdat de smokkelroute via Libië moeilijker is geworden door strengere grenscontroles en de daar heersende burgeroorlog. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN (IOM) is de route echter levensgevaarlijk. Het afgelopen jaar stierven minstens 559 mensen - onder wie 22 kinderen - bij pogingen om de Canarische Eilanden te bereiken.