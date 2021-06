Zeker 30 doden bij botsing tussen twee sneltreinen in Pakistan, gewonden zitten vast in wrakstukken

Treinongevallen komen veel voor in Pakistan, waar opeenvolgende regeringen weinig aandacht hebben besteed aan het verbeteren van het slecht onderhouden seinstelsel en de verouderde sporen. Beeld AFP

Bij het ongeval zouden volgens getuigen zo’n honderd mensen gewond zijn geraakt, van wie een onbekend aantal in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. Tussen de 15 en 20 passagiers zouden nog steeds vastzitten in de wrakstukken van de Millat Express-trein. De autoriteiten proberen zwaar materieel naar de plek van het ongeval te krijgen, om de mensen uit hun benarde situatie te bevrijden, aldus Umar Tufail, een politiechef in het Ghotki-district in de provincie Sindh, waar het ongeluk plaatsvond.

De Millat Express ontspoorde maandag in de vroege ochtend, waarna de Sir Syed Express-trein er korte tijd later tegenaan reed, zei Usman Abdullah, een districtspolitieagent. Het was niet meteen duidelijk wat de ontsporing en de daaropvolgende botsing veroorzaakte. Volgens internationale media zouden er in totaal zo'n 1.100 passagiers in de twee treinen hebben gezeten.

Op tv-beelden is te zien hoe ambulances gewonde passagiers naar ziekenhuizen vervoeren. Volgens Pakistaanse tv-stations waren er ongeveer vier uur na de crash nog steeds geen goede machines ter plaatse om de mensen te bevrijden. Ambtenaren van de Pakistaanse spoorwegen zeiden dat ze niet onmiddellijk beschikbaar waren voor commentaar, omdat ze druk bezig waren om de noodsituatie het hoofd te bieden.

Treinongevallen komen veel voor in Pakistan. Opeenvolgende regeringen hebben weinig aandacht besteed aan het slecht onderhouden seinstelsel en de verouderde sporen.