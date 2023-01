Zeker 29 doden bij Russische raketaanval op flatgebouw Dnipro

Reddingswerkers halen zondag een vrouw uit de ruïnes van een getroffen flat in Dnipro. Beeld AFP

De aanval met een kruisraket was onderdeel van een groot Russische lucht- en artillerieoffensief. Dat maakte zaterdag een einde aan een twee weken durende relatieve pauze in de maandenlange Russische aanvallen op Oekraïense steden en energiecentrales. Ook de hoofdstad Kyiv en de oostelijke stad Kharkiv werden getroffen. Van de 33 gelanceerde kruisraketten werden er volgens de Oekraïense chef-staf Valeri Zaloezjny 21 neergehaald.

De situatie in Dnipro was zondag dramatisch. Volgens de lokale autoriteiten zijn er minstens 72 gewonden en 43 vermisten. Zeker 39 mensen konden uit het puin worden gered. Overlevenden werden ook met hijskranen uit de bovenste etages gehaald. De getroffen flat is een woongebouw, zonder militaire doelwitten in de omgeving. ‘Dit is overduidelijk terrorisme’, zei een buurtbewoner die meehielp met puinruimen tegen persbureau AP. Elders in het land werd zondag gewerkt om de getroffen energievoorziening te herstellen.

Het Russische ministerie van Defensie noemde de aanvallen van zaterdag een succes. ‘Alle aangewezen doelen zijn geraakt’, aldus een officiële verklaring op Telegram. Volgens het ministerie zijn alleen militaire doelen en energie-infrastructuur getroffen. Zondag volgden nieuwe Russische aanvallen. Een buitenwijk van Kharkiv werd geraakt, waarbij twee gewonden vielen.

Britse tanks toegezegd

De bloedige strijd in de oostelijke regio Donbas ging dit weekend intussen onverminderd door. Rusland claimde daar vrijdag het zwaar bevochten zoutstadje Soledar geheel onder controle te hebben gekregen. Volgens Oekraïne wordt er nog steeds gevochten. Het gezaghebbende Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) noemt dit echter zeer onwaarschijnlijk. De inname van Soledar zou een broodnodig succes zijn voor het door tegenslagen geplaagde Russische leger, al wordt het belang ervan voor de strijd om de strategische stad Bachmoet volgens westerse deskundigen overdreven.

Groot-Brittannië liet zaterdagavond weten dat het gevechtstanks gaat leveren aan Oekraïne. De toezegging van in eerste instantie veertien moderne Challenger 2-tanks is bescheiden, maar van grote symbolische waarde. Het is volgens de Britse premier Sunak het begin van een ‘versnelling’ van de Britse steun en een mogelijke opmaat tot de levering van Duitse Leopard 2-tanks door Duitsland, Polen en andere Navolanden. Overigens liet tankfabrikant Rheinmetall dit weekend weten dat leveranties pas denkbaar zijn in 2024.

De Russische president Vladimir Poetin zei zondag op de Russische staats-tv naar aanleiding van de door Moskou geclaimde inname van Soledar dat de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne een ‘positief momentum’ had gekregen. ‘Alles verloopt volgens plan’, aldus Poetin. ‘Ik hoop dat onze troepen ons nog meer tevreden stellen en snel meer resultaten gaan boeken.’

Tien Russische soldaten raakten zondag volgens het Russische persbureau Tass gewond bij een explosie in de aan Oekraïne grenzende regio Belgorod. De explosie zou te maken hebben met een brand in een cultureel centrum waar ook ammunitie was opgeslagen. Afgelopen maanden zou Oekraïne meermaals aanvallen hebben uitgevoerd op Russische militaire infrastructuur in Belgorod.