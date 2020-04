Zeker 281 ouderen in verpleeghuizen overleden aan corona, vermoedelijk veel meer

Oud-huisarts Koning (83) mag zijn demente vrouw niet meer bezoeken in het verpleeghuis, daarom kijkt hij iedere dag naar haar door zijn verrekijker. Beeld Hollandse Hoogte / Werry Crone

Uit een registratiesysteem dat wordt gebruikt in ongeveer de helft van de verpleeghuizen blijkt dat daar een kleine 2.000 besmette bewoners zijn geregistreerd en dat 281 patiënten overleden. Dat betekent dus dat het totale aantal doden in alle verpleeghuizen waarschijnlijk veel hoger ligt.

Dit meldt Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde. De specialistenvereniging heeft de telling gedaan om tot een betere schatting te komen van het aantal overlijdensgevallen onder de 125 duizend verpleeghuisbewoners. Dat ligt zoals verwacht veel hoger dan het eerder door het RIVM genoemde aantal van 74 geregistreerde slachtoffers. Dat dat aantal officieel zo laag ligt, komt omdat in verpleeghuizen maar mondjesmaat wordt getest op covid-19.

Registratie

Sinds half maart zijn de specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen gegevens over corona gaan registreren om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem. In tientallen verpleeghuislocaties zijn inmiddels besmettingen geconstateerd. De bewoners, vaak boven de tachtig jaar oud, dementerend en fysiek zeer beperkt, zijn vaak niet tegen het virus bestand.

‘Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen’, zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Volgens haar moeten niet alleen bewoners zo goed mogelijk worden beschermd, maar ook het zorgpersoneel, onder meer door hen te voorzien van voldoende beschermende middelen. ‘Ook moeten er voldoende medicijnen en zuurstof beschikbaar zijn.’

Mankracht

Onder meer op advies van Verenso besloot het Kabinet eerder al om alle verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Nieuwenhuizen: ‘We begrijpen dat dit soms schrijnende situaties oplevert, maar het is echt nodig om dit virus in de kiem te smoren.’

Uit de cijfers van Verenso blijkt ook dat 124 coronapatiënten in de verpleeghuizen inmiddels zijn hersteld van de ziekte. Ook voor de nazorg voor deze groep zijn volgens Nieuwenhuizen meer middelen en mankracht nodig. ‘Er wordt ontzettend veel van ze gevraagd terwijl ze nu onvoldoende beschermd worden en te weinig middelen tot hun beschikking hebben’, zegt Nieuwenhuizen. ‘Daar moet echt verandering in komen, want zonder hen zijn we nergens.’