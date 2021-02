Zeker 27 Nigeriaanse schoolkinderen ontvoerd

In december werd Nigeria nog geschokt door het nieuws over de ontvoering van meer dan 300 schooljongens die na zes dagen werden vrijgelaten. Beeld EPA

President Muhammadu Buhari heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven om een reddingsactie op touw te zetten. In een verklaring noemde Buhari de overval op de school een ‘laffe’ daad.

Hoewel het motief voor de overval nog onduidelijk is, wordt er rekening mee gehouden dat de daders uit zijn op losgeld. Dergelijke ontvoeringen zijn aan de orde van de dag in het centraal gelegen deel van Nigeria waar de schooljongens zijn gekidnapt.

In december werd Nigeria nog geschokt door het nieuws over de ontvoering van meer dan 300 schooljongens in de deelstaat Katsina, een flink stuk verder richting het noorden. Na zes dagen werden de kinderen vrijgelaten, al dan niet in ruil voor losgeld. De massale kidnapping werd opgeëist door de terreurbeweging Boko Haram.

De toenemende onveiligheid in verscheidene delen van Nigeria leidt tot harde kritiek op president Buhari. Deze ex-generaal kwam in 2015 aan de macht met de belofte om juist voor meer veiligheid te gaan zorgen, maar behalve met het geweld van Boko Haram en met ontvoeringen kampt Nigeria ook nog steeds met bloedige confrontaties tussen veehoudende nomaden en boeren, in de zogeheten Middle Belt, in het centrum van het land.