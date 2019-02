Zeker 27 Iraanse elitesoldaten gedood door zelfmoordaanslag in Iran

Overblijfselen van de bus die het doelwit was van een zelfmoordaanslag in Iran op 13 februari. Beeld AFP

Volgens het Iraanse staatsmedium IRNA was de bus onderweg van Zahedan naar Khash, allebei steden in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan.

De aanval is opgeëist door Jaish al-Adl (‘Leger der Rechtvaardigheid’), een soennitische extremistische groep die gelieerd is aan Al Qaida en vooral actief is in Pakistan. De groep eiste eerder ook een aanslag van april 2017 op, waarbij negen Iraanse grenswachten overleden.

De aanval van woensdag viel samen met de openingsdag van een internationale conferentie in Warschau over het Midden-Oosten, die onder andere over het atoomprogramma van Iran gaat. Volgens Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, is het ‘geen toeval dat Iran precies op deze dag wordt geraakt door terroristen’.

In het land vonden recentelijk meerdere aanvallen door soennitische extremisten plaats. In september vielen 24 doden door een aanslag van militanten die zich in de stad Ahvaz als Iraanse militairen hadden vermomd. Volgens het bewind van ayatollah Ali Khamenei worden deze groepen internationaal gesteund.

De provincie Sistan en Beloetsjistan is vaak doelwit van aanvallen. Het vormt een belangrijk knooppunt voor de opiumhandel. Geregeld vinden er confrontaties plaats tussen Iraanse strijdkrachten en drugscriminelen. Maar bovenal zijn er veel separatistische Beloetsjen actief, soennitische semi-nomaden die de armste bevolkingsgroep in de regio vormen en zich verzetten tegen de nationale grenzen. De regio Beloetsjistan beslaat het zuidoosten van Iran, het zuiden van Afghanistan en een groot deel van Pakistan.

De Beloetsjen eisten in eind november een aanslag in Pakistan op het Chinese consulaat in de havenstad Karachi op, waarbij vier mensen omkwamen. De separatisten verzetten zich daar tegen de groeiende Chinese invloed in Pakistan.