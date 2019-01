Zeker 27 doden en bijna 80 gewonden bij twee bomaanslagen bij kerk Filipijnen

De ontploffingen vonden plaats in de kathedraal van Jolo, zo’n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. De eerste bom ontplofte net na de drukbezochte zondagse mis, binnen in de kathedraal. De tweede ontplofte net buiten de kerk, toen regeringstroepen zich naar de kerk haastten. Onder de doden zijn zowel militairen als burgers, zo heeft het leger verklaard.

De aanslag gebeurde twee dagen nadat de verkiezingscommissie aankondigde dat de oprichting van een nieuwe autonome moslimregio in de zuidelijke regio Mindanao is goedgekeurd na een referendum dat plaatsvond op 21 januari.

De oprichting van de Bangsamoro Autonomous Region was een van de belangrijkste voorwaarden voor het afsluiten van een vredesakkoord in 2014 tussen de Filipijnse overheid en de Moro Islamic Liberation Front (MILF). Die groepering vocht al sinds de jaren 70 voor een aparte islamitische staat in Mindanao.

De minister van Defensie Delfin Lorenzana heeft de regeringstroepen opdracht gegeven extra paraat te zijn en gebedshuizen extra te beveiligen. Niemand heeft de aanslag nog opgeëist.