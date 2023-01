Zeker 25 Russische ‘martelkamers’ gevonden in regio Charkiv: ook kinderen waren slachtoffer

Een verwoeste Russische tank in Balakliya. Volgens de hoogste Oekraïense mensenrechtenbaas, Dmytro Lubinets, zijn in die stad Russische martelkamers gevonden. Beeld AFP

‘Elektrische marteling, gebroken vingers, onmenselijke detentieomstandigheden; dit is wat ‘Russische vrede’ onze vreedzame dorpen en steden bracht’, zei het hoofd van de politie in Charkiv, Volodymyr Tymoshko, dinsdag op Facebook.

Sinds de Russen in september uit het gebied werden verdreven tijdens een succesvol Oekraïens offensief, zijn volgens hem de lichamen van 920 burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. Onderzocht wordt nog of ze zijn omgebracht door Russische soldaten of zijn gedood bij het oorlogsgeweld. De politiechef gaf ook een opsomming van de gebouwen die in de regio Charkiv sinds de invasie zijn verwoest of beschadigd.

Het is niet voor het eerst dat de Oekraïense autoriteiten stuiten op plekken in voormalig bezet gebied waar burgers zouden zijn gemarteld. De hoogste Oekraïense mensenrechtenbaas, Dmytro Lubinets, zei vorige maand dat eveneens in Cherson martelkamers zijn ontdekt sinds de verdrijving van het Russische leger. Ook kinderen waren volgens hem zowel in Charkiv als in Cherson het slachtoffer van de Russische troepen.

Schijnexecuties

Zo’n 10.000 woningen, flats, scholen, ziekenhuizen en kantoorpanden werden volgens Tymoshko geraakt bij de Russische raketaanvallen en zware tank- en mortierbeschietingen. De Oekraïense justitie onderzoekt naar schatting 58 duizend zaken van mogelijke Russische oorlogsmisdaden, waaronder het moedwillig onder vuur nemen van burgers en burgerdoelen, zoals woningen en ziekenhuizen.

Volgens mensenrechtencommissaris Lubinets is er onomstotelijk bewijs gevonden dat in bevrijd gebied in het noordoosten en het zuiden kinderen zouden zijn gemarteld. Het zou gaan om kinderen die zich hebben verzet tegen de Russische bezetting. ‘Voor het eerst hebben wij de marteling van kinderen vastgelegd’, aldus Lubinets over het werk van zijn onderzoekers. ‘Er zijn geen grenzen aan het cynisme van Rusland’.

De mensenrechtenbaas zei twee martelkamers in het stadje Balakliya in de regio Charkiv te hebben bezocht. In een van deze kamers werd volgens hem een jongen negentig dagen lang vastgehouden door Russische militairen en onderworpen aan onder andere schijnexecuties. ‘Hij vertelde ons hoe hij werd gemarteld’, aldus Lubinets. ‘Hij werd gesneden met een mes. Metaal werd verhit en met dit metaal werden delen van zijn lichaam verbrand. Hij werd meerdere keren naar buiten gebracht en ze schoten over zijn hoofd.’

Video's wangedrag

Volgens Lubinets is er in Cherson ook bewijs gevonden dat de Russen vastgezette burgers sloegen met metalen pijpen en hun botten braken. Hierna zouden ze zijn gedood. De Russische militairen maakten video’s van hun wangedrag, aldus de mensenrechtenchef.

Lubinets heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Volker Türk, ingelicht over de Russische mensenrechtenschendingen. ‘Het gebruik van aparte cellen voor kinderen, waar Russische militairen minderjarigen vasthielden en martelden, is afschuwelijk’, aldus Lubinets in december na een gesprek met Türk.

Uit onderzoek van Human Rights Watch in oktober bleek dat de Russen zich in de regio Charkiv onder andere in Izjoem schuldig maakten aan martelingen. De mensenrechtenorganisatie sprak na de vlucht van het Russische leger met vijftien bewoners die op zeven plekken in de stad, waaronder twee scholen en een politiebureau, waren vastgehouden.

Hard geschreeuw

Ze maakten behalve van elektrische schokken, ook melding van waterboarden, ernstige mishandeling met ijzeren pijpen, bedreiging met een wapen en langdurig in een bepaalde positie staan. De Russen wilden van de vastgezette burgers onder andere de namen weten van Oekraïense militairen die ze kenden.

In het hoofdbureau van politie, een belangrijke uitvalsbasis van de Russen tijdens de bezetting, verklaarden vijf mannen dat ze bijna elke dag naar de kelder werden gebracht. Daar werden ze ondervraagd en gemarteld. Twee van hen werden gedwongen gasmaskers om te doen omdat ze te hard schreeuwden van de pijn. Onderzoekers van Human Rights Watch vonden later vijf gasmaskers in de kelder.

De mensenrechtenorganisatie zei geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de getuigenissen. Volgens Human Rights Watch waren de mensenrechtenschendingen ook geen incidenten. ‘Meerdere slachtoffers deelden geloofwaardige verhalen met ons over martelingen die met elkaar overeen kwamen’, aldus onderzoeker Belkis Wille. ‘Dit duidt erop dat deze behandeling onderdeel was van het beleid en een plan.’