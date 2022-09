Zeker 25 doden bij raketaanval op humanitair konvooi bij Zaporizja: ‘Dit is geen toevalstreffer’

De beelden in dit artikel kunnen als schokkend worden ervaren.

Een Oekraïense soldaat bedekt een lichaam van een bij de raketaanval omgekomen burger. Beeld AFP

De raketaanval vond rond half acht ’s ochtends plaats, toen een konvooi van zo’n zestig auto’s zich verzamelde op een automarkt net buiten de stad. De burgers in het konvooi zouden vandaag naar door Rusland bezet gebied rijden, om daar familieleden op te zoeken, hulpgoederen te brengen of naar huis terug te keren.

‘De meeste mensen die geraakt zijn, zaten in hun auto of ernaast’, vertelt politiekolonel Serhi Oejrjoemov. Het konvooi werd volgens hem geraakt door drie raketten uit een S-300 luchtverdedigingssysteem. Het Russische leger ‘weet dat we hier konvooien vormen om naar de bezette gebieden te gaan. Ze hadden de coördinaten’, aldus Oejrjoemov. ‘Dit is geen toevalstreffer. Het is volkomen doelbewust.’

Op foto’s van de nasleep van de aanslag is een grote krater te zien van een raketinslag, nabij auto’s waarvan de ramen eruit zijn gevlogen en die bedekt zijn met vuil en scherven. De auto’s zaten vol met dekens, koffers en andere bezittingen. Politieagenten en reddingswerkers dekken de lichamen af met plastic zeil, de gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. De dag van 1 oktober is uitgeroepen tot een dag van rouw in Zaporizja.

Een Oekraïense soldaat bekijkt de krater die de raketaanslag heeft veroorzaakt. Beeld AFP

Een verslaggever van persbureau Reuters sprak met Natalja, die met haar man hun kinderen in Zaporizja had bezocht. ‘We zouden teruggaan naar mijn moeder, die 90 jaar oud is. We zijn gespaard, het is een wonder’, zegt ze.

‘Dit is waar je volgens de autoriteiten heen moet komen en je moet registreren om je bij een konvooi aan te sluiten’, vertelt Dalina Jakoesjava aan The Guardian. Ze arriveerde pas nadat de aanslag plaatsvond. ‘Ik woon in Marioepol. We hebben net onze dochter naar Polen gereden, maar moeten terug omdat mijn ouders daar zijn. Het is vreselijk, maar het is ons thuis.’

‘Er stonden veel auto’s te wachten om te vertrekken, omdat in de afgelopen week niemand de bezette gebieden in heeft kunnen gaan’, legt Jakoesjava uit. Bovendien annexeert Rusland vrijdag de gebieden die het in Oekraïne controleert. Veel Oekraïners willen daarom op de valreep hun familie uit bezet gebied weghalen.

Lichamen van burgers die bij de raketaanval om het leven kwamen. Beeld AFP

Een door Rusland aangestelde bestuurder van de provincie Zaporizja, Vladimir Rogov, legde de schuld voor de aanslag bij Oekraïne neer. De Oekraïners wilden volgens hem voorkomen dat burgers naar door Rusland gecontroleerd gebied vertrokken. Maar de Oekraïners organiseren de konvooien juist, omdat Russische autoriteiten maar een beperkt aantal auto’s per dag door de checkpoints laten.