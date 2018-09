Zeker 24 doden bij zeldzame aanslag op militaire parade Iran

Bij een aanslag op een militaire parade in het zuidwesten van Iran zijn zaterdag zeker 24 doden gevallen, onder wie 12 leden van de Revolutionaire Garde. Vier aanvallers schoten in de plaats Ahvaz in op een tribune waar marcherende militairen van het elitekorps langskwamen en raakten daarbij ook omstanders. Iraanse media melden dat er zeker zestig gewonden zijn gevallen, onder wie vrouw en kinderen.

Burgers en soldaten zoeken dekking tijdens de schietpartij. Foto AFP

De vier schutters zijn volgens Iraanse media om het leven gekomen: drie van hen zijn ter plekke doodgeschoten, de vierde overleed in het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanslag zit. De staatstelevisie sprak van ‘takfiri schutters’, wat een begrip is dat in Iran wordt gebruikt voor strijders van Islamitische Staat. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif wees in een tweet buurlanden ‘en hun Amerikaanse bazen’ aan als de schuldigen.

Aanslagen zijn zeldzaam in Iran en de klap tegen de Revolutionaire Garde zal hard aankomen. De afgelopen jaren vochten de Iraanse elitetroepen net als het Russische leger in Syrië om daar president Bashir al-Assad in het zadel te houden. De Russische president Vladimir Poetin bood Teheran zaterdag al snel zijn condoleances aan en wil de samenwerking ‘in de strijd tegen terrorisme’ opvoeren.

Trump

Iran herdenkt vandaag het begin van de oorlog met Irak in de jaren tachtig. President Hassan Rouhani had in de ochtend in een toespraak nog gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump net zo het onderspit zal delven in zijn confrontatie met Teheran als de Iraakse leider Saddam Hoessein dat dertig jaar geleden deed.

De spanningen rond Iran zijn het afgelopen jaar toegenomen, nadat Trump het internationale akkoord over de beteugeling van het Iraanse atoomprogramma had opgezegd. De VS hebben zich daarmee vierkant geschaard achter het kamp van Saoedi-Arabië, dat al jaren met Iran strijd om invloed in het Midden-Oosten.

Foto AFP