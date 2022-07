Zeker 23 doden en meer dan honderd gewonden bij Russische raketaanval ver van front

Drie Russische raketten raakten op donderdagochtend een kantoorgebouw in het centrum van Vinnytsja. De brand die ontstond, verspreidde naar onder meer auto's en een tram. Beeld AP

De hulpdiensten melden dat er 66 mensen ernstig gewond zijn geraakt. 39 anderen zijn nog steeds vermist. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er drie kinderen onder de dodelijke slachtoffers.

Volgens de nationale politie raakten drie Russische raketten op donderdagochtend een kantoorgebouw in het centrum van de stad. Bij de explosie die daarop volgde raakten ook nabijgelegen woonblokken, een medisch centrum en een parkeerplaats ernstig beschadigd. De brand die ontstond, verspreidde naar onder meer auto's en een tram. Op videobeelden en foto’s die gemaakt zouden zijn na de aanval zijn verwoeste gebouwen te zien en uitgebrande auto's.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de aanval veroordeeld. ‘Wat is dit anders dan een openlijke terroristische daad', schrijft hij in een bericht op zijn Telegramkanaal. ‘Elke dag vernietigt Rusland de burgerbevolking, doodt ze Oekraïense kinderen en richt ze raketten op burgerobjecten waar niks militairs te vinden is.’

De raketaanval op Vinnytsja laat zien dat de Russen doelen blijven bestoken die ver van het front in de Donbas liggen. De stad ligt ver van het oosten waar zwaar wordt gevochten, op zo'n 200 kilometer hemelsbreed ten zuidwesten van de hoofdstad Kyiv. Vinnytsja is een van de grootste steden van Oekraïne en telt zo'n 370 duizend inwoners.

De aanval komt op het moment dat in Den Haag een internationale conferentie is begonnen die in het teken staat van de opsporing en vervolging van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne. Het gaat dan onder meer om militaire acties gericht tegen burgers. De vraag is ook of de aanval gevolgen heeft voor de tot nu toe succesvol verlopende gesprekken over de hervatting van de graanexport op de Zwarte Zee. Oekraïne en Rusland leken de afgelopen dagen juist dichtbij een akkoord tijdens een overleg in Istanbul.

Het Russische leger heeft nog niet op de aanval gereageerd. Ook voerden Russische troepen in de havenstad Mykolayiv een bomaanval uit op onder meer een school en een hotel. Er waren weinig tot geen mensen aanwezig, slechts een iemand raakte gewond.