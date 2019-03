Zeker 22 doden door storm in VS; zoektocht naar vermisten bij daglicht hervat

Volgens de hulpdiensten zal het aantal slachtoffers mogelijk nog stijgen, aangezien er nog een onbekend aantal mensen wordt vermist. De hele avond is onder het puin gezocht naar mogelijke slachtoffers. De zoektocht is tijdelijk stilgelegd, omdat het volgens Jones te gevaarlijk is in het donker. Bij daglicht wordt de zoektocht hervat.

Jones heeft de staat om hulp gevraagd bij het bergen van de lichamen en het opruimen van het puin. Op sociale media is te zien dat sommige huizen met de grond gelijk zijn gemaakt. ,,De schade is catastrofaal’’, aldus Jones. Zeker 42.000 woningen zitten zonder stroom. Komende nacht daalt de temperatuur flink in het gebied, terwijl veel mensen nu geen verwarming meer hebben.

Lee County, na de tornado. Beeld AP

Meer zwaar weer op komst

Alabama-gouverneur Kay Ivey waarschuwde inwoners op Twitter dat er mogelijk nog meer zwaar weer op komst is. ,,Onze harten gaan uit naar diegenen die hun leven hebben verloren in de stormen die Lee County vandaag hebben getroffen’’, schreef Ivey op Twitter.



De eerste tornado die de streek trof, was bijna een kilometer breed en had een windsnelheid van zeker 218 kilometer per uur, aldus de nationale weerdienst.



Ook in andere staten in het zuidoosten van de VS richt stormachtig weer schade aan. In de staten Florida, South Carolina, en Georgia zijn tornado-waarschuwingen afgegeven. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt.

Our hearts go out to those who lost their lives in the storms that hit Lee County today. Praying for their families & everyone whose homes or businesses were affected. Officials from @AlabamaEma & other agencies are quickly working to provide assistance. Governor Kay Ivey

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ James Spann