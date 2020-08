Zeker 200 miljoen aan hulpgeld voor Libanon toegezegd, maar wie gaat het besteden?

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) overlegt via een videoverbinding met wereldleiders over hulpverlening aan Libanon. Beeld ANP

Een greep uit de toezeggingen tot dusver: de EU belooft 63 miljoen euro. De VN: meerdere miljoenen per afdeling. Groot-Brittannië: 25 miljoen pond (27,7 miljoen euro). De VS: 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro). Duitsland: 11,5 miljoen euro. België: 5 miljoen euro. Canada: 5 miljoen dollar (3,2 miljoen euro). De Verenigde Arabische Emiraten: 10 miljoen dirham (2,3 miljoen euro) Frankrijk: 18 ton medisch materieel en 663 ton voedselhulp, vooralsnog. Nederland heeft een gespecialiseerd hulpteam gestuurd, belooft 4 miljoen euro, en overweegt te helpen bij de wederopbouw van de haven.

De reusachtige explosie in de haven van Beiroet heeft aan zeker 158 mensen het leven gekost en vijfduizend anderen verwond. De totale schade wordt geschat op 15 miljard dollar. Volgens de gouverneur van de provincie Beiroet zijn zoveel huizen beschadigd dat 300 duizend mensen niet meer thuis kunnen slapen.

Corrupte politici

De grote vraag is: wie krijgt al dat geld? Toen de Franse president Emmanuel Macron donderdag Libanon bezocht, als eerste wereldleider, hingen Libanezen uit hun ramen en smeekten hem om hulpgelden niet via de Libanese regering te sturen. Libanezen zijn bang het geld verdwijnt in de zakken van corrupte Libanese politici en ambtenaren.

De voormalig kolonisator van Libanon voelt zich nauw verbonden met de deels Franstalige Libanese bevolking en neemt het voortouw bij de organisatie van hulp. Tijdens een teleconferentie met wereldleiders herhaalde Macron dat hij een transparant systeem wil opzetten om alle internationale hulpgelden te verdelen, onder toezicht van de EU, de VN en de Wereldbank. ‘Opdat het de partijen bereikt die helpen het land te herbouwen, zonder dat er gelden verloren gaan.’

De hulpgelden vallen grofweg in twee categorieën uiteen: noodhulp, om de acute of dreigende tekorten aan voedsel en medisch materiaal te lenigen, en hulp om op de langere termijn de getroffen delen van Beiroet te herbouwen en de honderdduizenden daklozen opnieuw een dak boven hun hoofd te geven.

Enkele landen hebben al duidelijk gemaakt hoe zij hulpgelden uit handen van Libanese regeringsfunctionarissen willen houden. Groot-Brittannië geeft 20 miljoen pond aan het Wereldvoedselprogramma, de VS doneren deels aan twee academische ziekenhuizen in Beiroet. Canada maakt 1,5 miljoen dollar over aan het Rode Kruis, en moet voor de overige 3,5 miljoen nog een beslissing nemen.