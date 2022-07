Zeker 18 doden en ‘ziekenhuizen vol gewonden’ bij protesten in Oezbekistan

Oezbeekse handhavers in Noekoes, de hoofdstad van Karakalpakstan. Beeld Reuters

De protesten braken vorige week uit nadat de Oezbeekse regering plannen aankondigde om de autonome status van Karakalpakstan, een dunbevolkte regio die het hele westen van Oezbekistan beslaat, in te trekken. Inwoners van de regio, die hun eigen taal en cultuur hebben, gingen massaal de straat op.

Er is nauwelijks onafhankelijke informatie aanwezig over wat er de afgelopen dagen gebeurde tijdens de protesten, door ingrijpen van de regering. President Sjavkat Mirzijojev kondigde een maandlange noodtoestand af in Karakalpakstan en liet het internet platleggen.

243 gewonden

Maandag stelden de autoriteiten dat er doden en gewonden zijn gevallen onder burgers en ordetroepen. Volgens de regionale gezondheidsminister liggen de ziekenhuizen van Noekoes, de hoofdstad van Karakalpakstan, vol met gewonden. De regering spreekt van 243 gewonden.

President Mirzijojev beschuldigt ‘kwaadwillende krachten’ van pogingen om de regio te destabiliseren. Hij zegt dat demonstranten overheidsgebouwen probeerden in te nemen en veiligheidsagenten aanvielen. Mirzijojev kondigde aan dat de autonome status van Karakalpakstan niet zal veranderen.

Een gevluchte oppositiepoliticus, Poelat Ahoenov, zei zondag op basis van contact met mensen in Karakalpakstan dat er veel meer doden zijn gevallen. Hij vertelde aan persbureau Reuters dat mensen zich niet vrij kunnen bewegen in Noekoes wegens de noodtoestand, en dat ze geen onafhankelijke informatie kunnen krijgen over wat er is gebeurd.

Autoritaire staat

Oezbekistan staat al decennia bekend als een autoritaire staat. In 2005 schoten agenten naar schatting 700 demonstranten dood in Andijan, een stad in het oosten. Na de dood van dictator Islam Karimov in 2016 beloofde zijn opvolger Mirzijojev democratische hervormingen.

Mirzijojev kreeg maandag een schouderklopje van de Kazachse president Kassim-Jomart Tokayev voor maatregelen om ‘de stabiliteit’ te waarborgen. Tokayev stuurde in januari het leger af op demonstranten in zijn eigen land. Dat leidde tot 227 doden, het grootste bloedbad uit de Kazachse geschiedenis. Tokayev stelde dat de demonstraties werden gekaapt door ‘in het buitenland getrainde bandieten en terroristen’, maar heeft daar geen bewijs voor geleverd. Ooggetuigen zeggen dat ze het leger zagen schieten op vreedzame demonstranten en voorbijgangers.

De woordvoerder van de Russische president Poetin noemde de onrust in Oezbekistan maandag ‘een interne aangelegenheid’. In januari stuurde Poetin nog enkele duizenden Russische militairen naar Kazachstan, naar eigen zeggen ter verdediging tegen ‘een buitenlandse poging tot inmenging in de interne aangelegenheden van onze regio’.