Zeker 17 doden bij Russische aanval op markt Kostjantynivka. ‘Ze schieten op vreedzame burgers’

Politiemensen op de markt van de Oost-Oekraïense stad Kostjantynivka, die woensdagmiddag werd getroffen door een Russische raketaanval. Beeld Oekraïens ministerie van Binnenlandse Zaken / AFP

De beschieting, die plaatsvond aan het begin van de middag, is een van de dodelijkste Russische aanvallen op Oekraïense burgerdoelen van de afgelopen maanden. Eind juni vielen 13 doden bij een raketaanval op een restaurant in Kramatorsk. Net als toen lijken de Russen een druk moment te hebben uitgekozen om toe te slaan. Rusland maakte volgens de Oekraïense autoriteiten gebruik van een ballistische raket.

Wrang genoeg viel de Russische raketaanval samen met de herdenking van de bevrijding van Kostjantynivka tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 6 september 1943, woensdag precies 80 jaar geleden, bevrijdde het Rode Leger de stad van de Duitse bezetters. Enkele uren voor de aanval legden hoogwaardigheidsbekleders kransen bij het oorlogsmonument van Kostjantynivka.

President Volodymyr Zelensky noemde de aanval ‘onmenselijk’ en een ‘terreurdaad’. De Russische raket verwoestte de markt, een apotheek en tientallen winkels. Ook is een verdieping van een nabijgelegen kantoorgebouw uitgebrand. ‘Er zijn geen militaire eenheden in de buurt. Deze aanval was opzettelijk’, zei Zelensky op een persconferentie in Kyiv. Burgers die getuige waren van de aanval bevestigden tegen persbureau AP dat de markt geen enkele militaire functie heeft. ‘Ze schieten op vreedzame burgers. Zijn wij hier soldaten? Schieten wij op hen? Nee!’, zei een van hen.

Al vaker doelwit

Kostjantynivka ligt in de provincie Donetsk, zo’n 15 kilometer ten westen van Bachmoet. Voor de Russische invasie had de industriestad iets minder dan 70 duizend inwoners. Door de ligging nabij het front is Kostjantynivka de afgelopen anderhalf jaar geregeld het doelwit geweest van Russische aanvallen. In maart kwamen vijf mensen om het leven bij een raketaanval op een centrum voor humanitaire hulp in de stad.

Zelensky ziet een verband tussen recente Oekraïense terreinwinst rond Bachmoet en de aanval in Kostjantynivka. ‘We begrijpen waar ze mee bezig zijn. Als Oekraïense troepen ergens vooruitgang boeken, vallen de Russen altijd in dat gebied aan’, aldus de president.

In de omgeving van Bachmoet wordt al meer dan een jaar hevig gevochten. De afgelopen dagen herovert Oekraïne daarbij enig gebied, concludeert ook de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War. De bescheiden Oekraïense opmars vindt plaats ten zuiden van Bachmoet, bij dorpen die op minder dan 10 kilometer van Kostjantynivka liggen.