Zeker 16 duizend heksenvervolgingen in Europa, veel executies in Roermond

Op 3 juni werden in heel Nederland heksenvervolgingen herdacht. Op de Dam in Amsterdam werden bloemen gelegd. Beeld Elisa Maenhout

De vervolgingen begonnen rond 1450, maar piekten pas na de Middeleeuwen, rond 1600. In zes op de tien geanalyseerde gevallen mondde een rechtszaak uit in een executie. Duitsland executeerde de meeste ‘heksen’, bijna 7.000, vooral in het zuiden. In Zwitserland belandden 5,5 duizend personen op de brandstapel.

Bij de meer dan twintig herdenkingen in Nederland afgelopen weekend werd onder meer gepleit voor een nationaal monument. Volgens een inventarisatie van het Nationaal Heksenmonument zijn er zeker vele honderden slachtoffers gevallen. Zo zijn er in Roermond 89 ‘heksen’ geëxecuteerd.

Sommige historici stellen dat heksen vaak werden aangewezen als zondebok voor onverklaarbare natuurverschijnselen. Zo zou de Kleine IJstijd, die duurde van 1430 tot de 19de eeuw, veel invloed hebben gehad op heksenvervolgingen.

De Amerikaanse economen, Peter Leeson en Jacob Russ, kwamen met een andere theorie. Zij stellen dat de kerk heksen verbrandde om ongelovigen te overtuigen, vooral op plekken waar de katholieke kerk botste met de protestantse. Dit verklaart ook het grote aantal heksenverbrandingen rond Zuid-Duitsland, aldus Leeson en Russ. Het onderzoek van de Amerikanen geeft een beeld van de regionale verschillen. Het onderzoek is echter niet volledig, waardoor de Nederlandse cijfers op onderstaande kaart een onderschatting zijn van de daadwerkelijke aantallen.

