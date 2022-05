Zeker 150 burgers afgeslacht bij extreem gewelddadige bendeoorlog in Haïti

Een vrouw die zeven maanden zwanger is, treurt om de dood van haar man, die in brand werd gestoken door bendeleden. Beeld ANP / EPA

Artsen zonder Grenzen meldt dat zijn medewerkers sinds 24 april al meer dan 94 mensen met schotwonden hebben behandeld in klinieken in Port-au-Prince. ‘Het aantal slachtoffers dat hier elke week binnenkomt, is verdriedubbeld, en de meeste mensen zijn heel zwaar gewond en hebben vergaande zorg nodig’, zegt Mumuza Muhindo, hoofd van de missie in Haïti. ‘De bevolking is uitermate kwetsbaar.’

In Port-au-Prince is geweld aan de orde van de dag: bendes strijden met elkaar om de macht, en burgers - arm en rijk - komen in de vuurlinies terecht of worden ontvoerd zodat de bendes losgeld bij de families kunnen eisen. Een groot deel van de hoofdstad is in handen van deze criminelen. In verschillende wijken is het zo gevaarlijk dat mensen niet meer naar hun werk durven te gaan en ouders hun kinderen thuishouden van school.

‘Ongelofelijke wreedheid’

Op dit moment is er een strijd gaande tussen 400 Mawozo en Chen Mechan, twee rivaliserende bendes. Tijdens gevechten werden meisjes en vrouwen verkracht en mensen werden levend verbrand, schrijft RNDDH in een rapport dat deze week is gepubliceerd. In één wijk werden 47 mensen vermoord; 17 lichamen werden verbrand, en de rest is in een massagraf gegooid. ‘Een bloedbad van ongelooflijke wreedheid’, schrijft de mensenrechtenorganisatie. De autoriteiten deden ondertussen niets om het geweld te stoppen. ‘Tot het hoogste niveau was er geen enkele reactie.’

Duizenden mensen zijn volgens de Verenigde Naties op de vlucht geslagen, en bivakkeren nu elders in de hoofdstad. Ondertussen is het door de vele wegversperringen die de bendes hebben opgeworpen voor wagens van hulporganisaties onmogelijk om de slachtoffers te bereiken. Volgens Artsen zonder Grenzen wisten sommige slachtoffers pas na 24 uur een kliniek te bereiken.

Wetteloosheid

Haïti is al langer in de greep van geweld en wetteloosheid. Het Caribische land is straatarm en zucht al jaren onder grote criminaliteit. Dat is allemaal nog veel erger geworden sinds de moord op president Jovenel Moïse vorig jaar en een zware aardbeving enkele maanden later, waarbij meer dan 2.200 mensen om het leven kwamen.

‘Maar dit is de ergste geweldscrisis die we ooit op Haïti hebben gezien’, zegt Fiametta Cappellini van de Italiaanse hulporganisatie AVSI tegen de Britse krant The Guardian. ‘Meer en meer delen van de hoofdstad die normaal gesproken als relatief veilig worden gezien, zijn nu veranderd in slagvelden.’