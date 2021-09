Zeker 15 duizend mensen Woonprotest, arrestaties waren ‘smet op goed verlopen dag’

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het moest het grootste woonprotest van de afgelopen decennia worden, en dat lijkt gelukt. De nijpende woningnood en onvrede over het woonbeleid brachten zondag zeker 15 duizend demonstranten op de been, dat waren er overigens wel fors minder dan de 35 duizend deelnemers die het UnMute Us-protest voor het nachtleven in Amsterdam een dag eerder trok.

Met protestborden als ‘lekker met de meiden dakloos’, ‘huisje, boompje, droompje’ en ‘gezocht: prins met pandje’ verzamelden de demonstranten zich zondagmiddag in het Amsterdamse Westerpark. Vanaf daar trokken zij rond 16.15 uur te voet naar de Dam. De dag verliep volgens een gemeentewoordvoerder rustig en volgens plan, ‘maar het venijn zat in de staart'.

Aan het eind van de dag splitsten enkele tientallen demonstranten zich namelijk af en trokken richting de nabijgelegen De Gravenstraat waar zij probeerden een pand te kraken. Toen de politie ter plaatse kwam, zouden de verdachten geweld hebben gebruikt. Terrastafels werden ingezet om barricades mee te maken. De politie heeft de groep ingesloten, daarbij zijn ook charges uitgevoerd door de ME. De verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

De politie en ME treden zondagavond bovendien nog altijd op tegen een harde kern van demonstranten die is achtergebleven rond de Dam. Hoeveel arrestaties er zijn verricht, is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het niet om reguliere demonstranten maar om leden uit de kraakbeweging. ‘Een beetje een smet op een dag die verder goed verlopen is’, aldus de woordvoerder.