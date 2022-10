Zeker 146 doden door chaos tijdens halloweenfeest in Seoul

De hulpdiensten zijn uitgerukt op de plek waar de paniek uitbrak. Beeld REUTERS

In de chaos vielen er volgens de hulpdiensten ook nog zo'n honderd gewonden. Een onbekend aantal van hen verkeert in kritieke toestand.

Heel veel mensen waren op de festiviteiten afgekomen. In een smalle straat vielen bezoekers om door de drukte. Volgens persbureau Yonhap moesten ongeveer vijftig personen worden gereanimeerd na een hartstilstand te hebben gekregen. Bij de hulpverleningsdienst kwamen in korte tijd meer dan tachtig telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul. Naar schatting waren 100 duizend mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.

It seems like #Halloween parties in #Itaewon #Seoul seriously went wrong.. these videos are not varified by me. But they were posted online by different people. pic.twitter.com/kQ5a4745wQ — Young-gyo 'Liz' Kim (@younggyokim) 29 oktober 2022

Populair feest

Onder invloed van de Amerikaanse cultuur is Halloween ook in Zuid-Korea een populair feest geworden. Het is vooral een verkleedfeest voor jongvolwassenen die in griezelkostuums naar uitgaansbuurten als Itaewon trekken. Itaewon is een van de meest populaire uitgaansbuurten van Seoul, niet alleen voor Zuid-Koreanen, maar ook voor expats en Amerikaanse militairen. In de populaire dramaserie Itaewon Class kwam een Halloween-straatfeest met verklede mensen voor.

Volgens sommige lokale media zou de drukte in een smalle staat zijn ontstaan doordat feestvierders hadden gehoord dat zich een niet nader genoemde beroemdheid in een bar zou bevinden.

Gebrekkige veiligheidscultuur

Zuid-Korea staat bekend om een gebrekkige veiligheidscultuur die regelmatig tot grote rampen heeft geleid. In 1995 kwamen 502 mensen om het leven toen een warenhuis in Seoul instortte als gevolg van constructiefouten. Andere rampen waren het instorten van een brug in 1994 (32 doden), een gasexplosie bij de aanleg van een metrolijn in 1995 (102 doden) en een brand in een metrostation (192 doden).

Bijzonder dramatisch was het zinken van de veerboot Sewol in 2014, die 304 mensenlevens eiste, vooral van middelbare scholieren. De veerboot was te zwaar beladen en veiligheidsinspecties waren niet uitgevoerd. Veel rampen in Zuid-Korea werden toegeschreven aan corruptie, een gebrekkige handhaving van veiligheidsvoorschriften en bedrijven die geld verdienden door goedkopere constructietechnieken toe te passen dan was overeengekomen. Het is niet bekend of ook bij de Halloween-ramp in Itaewon veiligheidsvoorschriften zijn genegeerd.