Zeker 110 mensen vermoord in noorden van Nigeria, terreurorganisatie Boko Haram verantwoordelijk

Een humanitair coördinator van de Verenigde Naties (VN) in het land maakte dit dodental zondag bekend. Eerder op zondag zei gouverneur Babaganan Umara Zulum van de regio Borno dat er sprake was van ten minste 70 doden. Zaterdag stond het dodental nog op 43 en was er sprake van 6 gewonden.

De slachting vond plaats in het dorp Koshobe, nabij de stad Maiduguri. Landbewerkers en dorpsbewoners werden vastgebonden en hun kelen doorgesneden. ‘Minstens 110 burgers werden meedogenloos gedood en vele anderen raakten gewond bij deze aanval’, aldus Edward Kallon van de VN.

Gouverneur Babaganan Umara Zulum woonde zondag de begrafenis bij van de 43 lichamen van landarbeiders die de dag ervoor waren gevonden. Hij zei tegen verslaggevers dat hij bij aankomst te horen kreeg dat het dodental inmiddels op 70 lag, maar vreesde dat het zou kunnen oplopen.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft zondag zijn medeleven uitgesproken. ‘Ik veroordeel de moord op onze hardwerkende boeren door terroristen in Borno. Het hele land wordt geraakt door deze zinloze moorden. Mijn hart is bij de families in deze tijden van rouw.’

Sinds de opkomst van Boko Haram zijn in Borno State zeker 36 duizend doden gevallen en 2 miljoen burgers op de vlucht geslagen. Door de aanhoudende aanslagen op onschuldige burgers en de verwoede pogingen van het Nigeriaanse leger de terroristen uit te schakelen, ligt het openbare leven al jaren stil. Grote delen van de staat zijn ontvolkt, boeren en vissers durven zich niet op het land, markten of rond het meer van Tsjaad te begeven. In 2016 brak hierdoor nog een grote hongersnood uit.

De boeren in Garin Kwashebe, iets buiten de hoofdstad Maiduguri, zijn mogelijk slachtoffer geworden van een wraakactie, zo meldt persbureau AP. Een Boko Haram-strijder zou de gemeenschap een dag eerder hebben lastig gevallen en hebben opgedragen hem geld en eten te geven, zegt Ahmed Satomi, een lid van het Huis van Afgevaardigden die Borno vertegenwoordigt. ‘Toen de strijder op zijn eten zat te wachten en naar het toilet ging, grepen de boeren hun kans om zijn geweer af te nemen en bonden hem vast. Ze overhandigden hem even later aan de veiligheidstroepen maar die hebben helaas verzuimd de dappere boeren te beveiligen. Als wraak mobiliseerde Boko Haram strijders om ze op hun boerderijen aan te vallen.’

De Nigeriaanse regering slaagt er maar niet in om de terreurbeweging uit te schakelen. In 2016 splitste een deel van Boko Haram zich af en sloot zich aan bij Islamitische Staat onder de naam Islamitische Staat in de West-Afrikaanse Provincie (ISWAP). Sindsdien strijden beide terreurgroepen erom wie de meest gruwelijke terreurdaden op zijn naam mag schrijven. Beide groepen zijn ook actief in de buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen. ISWAP wint ook steeds meer terrein in Mali, Burkina Faso en verder in West-Afrika.