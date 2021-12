Mensen in de rij in een GGD vaccinatielocatie. Zeker 1 miljoen 60-plussers hebben nog geen prikafspraak gemaakt, blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Beeld ANP

Van de 4,3 miljoen 60-plussers hebben 1,2 miljoen hun boosterprik gehad en 1,5 miljoen 60-plussers hebben er een afspraak voor staan, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dit weekend aan de Tweede Kamer. Met een volgende lockdown vanwege de razendsnelle opmars van de omikronvariant is het beschermen van de meest kwetsbaren met een boosterprik voor De Jonge nu de eerste prioriteit.

Dan werkt het tegen dat Nederland als allerlaatste Europese land op 18 november is begonnen met de boostercampagne. Met de zeer besmettelijke nieuwe variant van het coronavirus op de hielen is de minister die campagne daarom zo veel mogelijk aan het versnellen. Want de boosterprik lijkt de effectiviteit van de vaccins tegen omikron flink te verbeteren: ‘geboosterden’ raken minder snel besmet en hebben minder kans op ziekenhuisopname.

Megavaccinatielocaties

In die versnelde boostercampagne zijn sinds afgelopen week alle 60-plussers uitgenodigd om een afspraak te maken. De GGD’s zijn bezig hun capaciteit razendsnel op te schalen, onder meer met de opening van megavaccinatielocaties. De bedoeling is dat vanaf deze week ook de 60-minners (van oud naar jong) worden uitgenodigd om een prikafspraak te maken. Maar in deze efficiëntieslag dreigen juist kwetsbare ouderen het onderspit te delven, waarschuwen ouderenbonden en huisartsen. En dit blijkt nu ook uit de cijfers.

Van de 1,6 miljoen 60-plussers die nog niet is geboosterd en ook nog geen prikafspraak heeft, wonen ruim 100 duizend in verpleeghuizen en andere instellingen. Hun zorginstelling regelt hun prik. Daarnaast is een klein deel van de 60-plussers niet mobiel genoeg om naar de vaccinatielocatie te gaan: de bedoeling is dat zij worden bezocht door de huisarts.

Daarbij is zo’n 8 procent van de 60-plussers niet gevaccineerd, en zal dus ook geen afspraak voor de booster maken. Blijft over nog steeds een groep van zeker 1 miljoen 60-plussers die potentieel in aanmerking zouden komen voor de prik maar daarvoor blijkbaar nog geen actie heeft ondernomen.

Achterblijvers

Waarschijnlijk maakt een deel van deze 1 miljoen 60-plussers de komende dagen een afspraak. De groep achterblijvers is nog opvallend groot, signaleren huisartsen en ouderenbonden. Een groot knelpunt is dat veel ouderen wachten op de uitnodigingsbrief die het RIVM van oud naar jong verstuurt. Dat instituut heeft het tempo van het verzenden van de boosterbrieven nauwelijks aangepast aan de versnellingen in de campagne.

Afgelopen vrijdag pas heeft een deel van de 76-jarigen deze post van het RIVM ontvangen. Veel ouderen zijn niet in staat om digitaal een afspraak te maken, bijvoorbeeld ook omdat ze geen DigiD hebben. Vervolgens lukt het ook niet om telefonisch een afspraak te maken, vanwege het overbezette callcenter.

Huisartsen uit achterstandswijken hebben zorgen dat voor veel van hun kwetsbare patiënten de voor de boosterprik opgeworpen drempels te hoog te zijn. Om deze bewoners, vaak laaggeletterd of met een migratieachtergrond, te bereiken voor de reguliere vaccinatie, zijn bijvoorbeeld de afgelopen maanden in veel wijken vaccinatiemogelijkheden opgezet, dichterbij en laagdrempeliger, met meer tijd voor persoonlijke vragen van twijfelaars. Vaak met de mogelijkheid de prik te krijgen zonder een afspraak vooraf.

‘Fijnmazige’ vaccinatielocaties

Door de snelle opvoering van de capaciteit sluiten veel GGD’s deze ‘fijnmazige’ vaccinatielocaties, omdat grote vaccinatielocaties nu eenmaal efficiënter zijn. Als het ze dan zou lukken een prikafspraak te maken, is voor deze groep de reis naar een ‘verre’ locatie letterlijk een brug te ver.

‘We moeten deze groepen, die een hoger risico hebben op ernstige ziekte door corona, niet weer achteraan de rij laten aansluiten’, betoogt de Rotterdamse huisarts Shakib Sana. Daarom heeft hij met anderen in de wijk Delfshaven georganiseerd dat kwetsbare 60-plussers er in de wijk hun boosterprik kunnen krijgen: inmiddels hebben driehonderd Rotterdammers zo hun prik gekregen. Deze mensen was het volgens de huisarts zonder deze hulp zelf niet gelukt een boosterprik te bemachtigen.

Van de 1,5 miljoen 60-plussers die al wel een afspraak heeft staan voor de boosterprik, is van zo'n 280 duizend ouderen deze prikafspraak gepland in januari. De GGD's gaan nu proberen zo veel mogelijk van deze afspraken te verzetten naar het eind van dit jaar.