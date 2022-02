Zeker 1,2 miljoen Nederlanders betaalden te veel belasting over vermogen

Staatssecretaris Marnix van Rij en Kamervoorzitter Vera Bergkamp voorafgaand aan het debat over de spaartaks. Beeld ANP

Van Rij stuurde dinsdag een overzicht naar de Tweede Kamer. Ongeveer 40 procent van de 2,9 miljoen personen die belasting betaalden over het inkomen uit hun vermogen had alleen spaargeld, en behaalde daardoor minder rendement dan waar de Belastingdienst vanuit ging. Ruim 57 procent had zowel geld gespaard als belegd. Een deel van deze groep heeft door het hoge aandeel van spaargeld mogelijk ook te veel belasting betaald.

De Hoge Raad verklaarde de heffing op fictief vermogensrendement onlangs onwettig, omdat de Belastingdienst de hoeveelheid geld dat wordt belegd heeft overschat en spaarders discrimineerde. Daardoor is er vanaf 2017 te veel belasting geïnd. De Tweede Kamer debatteert woensdagavond over een alternatief voor deze regeling, die jaarlijks ruim 4 miljard euro opbrengt voor de schatkist.

De ‘spaartaks’ of ‘box 3-belasting’ is gebaseerd op een fictief rendement dat wordt verdiend met sparen en beleggen. Voor 2021 heeft de fiscus bijvoorbeeld berekend dat sparen slechts 0,03 procent rendement oplevert en beleggen 5,69. De overheid gaat ervan uit dat naarmate het vermogen toeneemt, een belastingplichtige een groter percentage belegt. Daardoor stijgt het verwachte rendement, waarover 30 procent belasting moet worden betaald, samen met het vermogen.

De meest recente gegevens van de Belastingdienst laten zien dat de verwachte percentages aan rendement in 2017 voor een groot deel niet van toepassing waren. Omdat de Belastingdienst schatte dat alle vermogenden een deel van hun geld beleggen, werd een rendement van 2,9 tot 5,4 procent verwacht. Dat bleek niet zo te zijn en voor de spaarders had de fiscus beter het verwachte rendement op spaargeld kunnen hanteren, dat lag op 1,6 procent. Samen betaalden de 1,2 miljoen personen 580 miljoen aan heffing op hun rendement. Uit de cijfers kan niet worden opgemaakt hoeveel dat wel had moeten zijn.