Zeevaart belooft rond 2050 ‘netto nul’ CO2-uitstoot

In Hamburg genieten mensen van de zon op het Elbe-strand terwijl een containerschip voorbijvaart. Beeld Getty

Het akkoord betekent niet dat alle schepen vanaf dat moment zullen varen op duurzaam geproduceerde brandstof, maar dat de uitstoot van CO 2 deels wordt gecompenseerd. De deelnemers hebben ook tussendoelen gesteld: in 2030 moet de netto-uitstoot 20 procent lager liggen dan in 2008. In 2040 moet de afname 70 procent zijn.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) rept van een historisch akkoord. Hoewel klimaatspecialist Nick Lurkin van de KVNR liever had gezien dat er ‘een scherpere formulering’ van de deadline was gemaakt, stelt hij dat het belangrijkste doel is gehaald: de netto-nuldoelstelling. ‘Dit is wereldwijd het eerste sectorspecifieke klimaatakkoord.’

Onbewezen technologieën

De nieuwe afspraken vervangen de eerdere doelstelling uit 2019, waarin was afgesproken dat de internationale scheepvaart de uitstoot in 2050 met de helft zou verminderen.

Kritiek is er ook, onder meer van milieuorganisaties, die de netto-nuldoelstelling onvoldoende noemen, omdat ze is gebaseerd op technologieën die niet of nauwelijks in de praktijk zijn bewezen. De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO 2 .

In het akkoord wordt rekening gehouden met nationale omstandigheden, omdat niet elk land de overstap naar duurzame brandstoffen even snel kan maken. Ook moeten nog afspraken worden gemaakt over onder meer een brandstofheffing. Dat gebeurt de komende maanden. Het akkoord moet in het voorjaar van 2027 in werking treden.

De scheepvaart is net als de luchtvaart lange tijd buiten schot gebleven als het gaat om klimaatmaatregelen. Hierin begint langzaam verandering te komen. Afgelopen voorjaar stemde het Europees Parlement al in met een voorstel van de Europese Commissie om grote zeeschepen vanaf 2024 te laten betalen voor de uitstoot van CO 2 .