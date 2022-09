Zeeuwse energiemaatschappij verkoopt Sloecentrale aan Tsjechisch concern

De Sloecentrale bij Vlissingen. Beeld ANP / Peter Hilz

PZEM is nu nog in handen van de provincie Zeeland en gemeenten. Die zien het niet zitten om als publieke instellingen verder te investeren in de commerciële uitbreiding van het energiebedrijf, gezien de risico’s die dat met zich meebrengt. De helft van de aandelen PZEM is in handen van de provincie Zeeland. Provinciebestuurder Dick van der Velde reageerde in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) positief op de verkoopplannen. ‘PZEM is beter af met een aandeelhouder die een hoger risicoprofiel accepteert dan wij dat als publieke aandeelhouder kunnen doen.’

De nieuwe eigenaar, die onder andere centrales bezit in Tsjechië, Slowakije, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, is wel van plan in de verdere groei van PZEM te investeren. ‘Op deze wijze weten we verdere invulling te geven aan de aandeelhoudersstrategie’, vertelt ceo Frank Verhagen aan de PZC. ‘Een belangrijke voorwaarde vanuit het bestuur was een partij te vinden die passend is bij de bedrijfsstrategie en met EPH lijken we deze te hebben gevonden.’

Eerder op dinsdag maakte het Franse Électricité de France (EDF) al bekend zijn belang van 50 procent in de Sloecentrale te verkopen aan EPH. Niet alle onderdelen van het in 1919 opgerichte provinciale elektriciteitsbedrijf gaan over naar EPH. Zo blijft het Zeeuwse bedrijf voor 70 procent eigenaar van EPZ, dat de kerncentrale bij Borssele bezit. Alle overgebleven onderdelen gaan verder onder de naam Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH).