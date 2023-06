Zeeuwse coalitie onder leiding van BBB staat open voor nieuwe kerncentrales, maar stelt wel voorwaarden

Een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hoort een bezorgde en kritische Zeeuwse aan tijdens een informatieavond. Beeld Marcel van den Bergh

De regering wees Zeeland in december al aan als voorkeurslocatie voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. In het coalitieakkoord hebben landelijke regeringspartijen afgesproken dat ze daarvoor plannen gaan maken. Maar in Zeeland is het plan niet onomstreden, en hoewel de provincie er in principe niet over gaat, speelde het onderwerp een rol in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maart.

Dat de provincie toch besluit mee te werken aan het plan, is gezien de samenstelling van de coalitie geen grote verrassing. Alle vier de coalitiepartijen spraken zich al uit voor nieuwe kerncentrales. In hun coalitieakkoord stellen ze nog wel een aantal voorwaarden: zo moet het Rijk de financiële risico’s dragen, mogen er geen hoge koeltorens komen en moeten nieuwe elektriciteitsdraden ondergronds komen te liggen.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Op het gebied van landbouw en stikstof volgt Zeeland de koers van Limburg en Gelderland, die eerder al een nieuw coalitieakkoord presenteerden. De partijen willen ‘een betere balans tussen landbouw en natuur, waarbij we niet gegijzeld worden door stikstof’. Ze stellen dat het terugdringen van de stikstofneerslag in Den Haag ‘een doel op zich’ is geworden. ‘Het doet er niet meer toe of een activiteit daadwerkelijk invloed heeft op de kwaliteit van de natuur.’

‘Buitendijkse’ oplossingen

De provincie wil de stikstofuitstoot verminderen, maar staat niet achter een versnelling van het beleid. In plaats daarvan moet er ‘ruimte’ komen en moet de streefdatum voor halvering van de stikstofuitstoot op 2035 blijven liggen. Het Zeeuwse provinciebestuur is bovendien tegen gedwongen uitkoop van boeren, en wil de vrijwillige uitkoopregeling voor piekbelasters uitbreiden. De landbouw in Zeeland is vooral gericht op akkerbouw, er is in de provincie relatief weinig vee. De meeste stikstofdepositie komt daarom uit het buitenland, van de industrie en de scheepvaart.

De partijen geven daarnaast ‘geen prioriteit’ aan de aanleg van nieuwe natuur en zijn tegen ontpoldering, zoals recent gebeurde met de Zeeuwse Hedwigepolder. Oplossingen om Zeeland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel zoekt de provincie ‘vooral buitendijks, ook al gaat dat ten koste van huidige Natura 200-gebieden’. Praktisch al het water rond de Zeeuwse eilanden is Natura 2000-gebied.

Het nieuwe provinciebestuur groeit van vier naar vijf gedeputeerden. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat (CDA, Financiën en Economie), Harry van der Maas (SGP, Infrastructuur en Mobiliteit), en Dick van der Velden (VVD, Ruimtelijke ordening en Milieu) blijven op hun post. De BBB vaardigt organisatieadviseur Wilfried Nielen (Natuur en natuurbeleving) en akkerbouwer Arno Vael (Landbouw, Water en Klimaatadaptatie) af.