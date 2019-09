Zeeuws Calvijn College straft leerling om kortebroekprotest: excuses aanbieden of van school af

Tim Hofman (L), presentator van #BOOS, in een screenshot uit de aflevering. Beeld BNNVara

De 17-jarige jongen protesteerde tegen het feit dat jongens op de reformatorische scholengemeenschap geen korte broeken mogen dragen – meisjes mogen op het Calvijn College überhaupt geen broek dragen, maar moeten altijd in rok of jurk.

De leerling was het zat om met tropische temperaturen in een lange broek naar school te moeten en schakelde de hulp in van het BNNVara-programma #BOOS van Tim Hofman. Het item verscheen donderdag online. De school bevestigt dat de leerling een ‘time-out’ heeft gekregen. De jongen zit al anderhalve week thuis, sinds de opnamen van het programma vorige week woensdag. Vrijdagmiddag vindt een gesprek plaats tussen de leerling en de school over de kwestie.

De 17-jarige scholier, die vanwege de ophef niet met zijn naam in de krant wil, vertelde aan regiokrant PZC dat hij door de leiding van het Calvijn College voor de keuze is gesteld: hij moet zijn excuses aanbieden of een andere school zoeken. De jongen heeft naar eigen zeggen voor de eerste optie gekozen. ‘Ik zit nu in het examenjaar, dus een andere school zoeken is nogal wat. Ik snap dat ze het niet op prijs stelden en het was niet de bedoeling zo’n onrust te stoken in school.’

Christelijke levensstijl

Het Calvijn College wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Op de website van de scholengemeenschap, die ruim drieduizend leerlingen verspreid over zeven locaties in Zeeland telt, valt te lezen dat ‘eerbare kleding en een verzorgd uiterlijk’ bij een christelijke levensstijl horen. Concreet betekent dat dat leerlingen van het Calvijn College geen ‘aanstootgevende kleding’ mogen dragen. Ook ‘opvallende make-up’ is niet toegestaan.

Over het dragen van een korte broek staat er: ‘We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrijetijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen.’ In #BOOS zegt bestuursvoorzitter Jan Bakker dat volgens de Bijbel meisjes anders gekleed worden dan jongens. ‘In onze cultuur betekent dat dat meisjes een rok dragen en jongens een broek.’

Presentator Tim Hofman roept leerlingen in zijn programma op om hun ouders een brief te laten ondertekenen waarin ze verklaren het niet eens te zijn met de kledingvoorschriften van de school.

Het is niet voor het eerst dat er geprotesteerd wordt tegen de strikte regels van de scholengemeenschap. Twee jaar geleden begon een leerling ook al een petitie om de korte-broekregel te schrappen. Toen zouden er zo’n 2.500 handtekeningen zijn opgehaald. Dat leidde niet tot verandering.

Telefoonverbod

Het Calvijn College in Zeeland was voor de zomer ook al in het nieuws. Toen wilde de scholengemeenschap mobieltjes verbieden. In een brief aan alle ouders schreef het schoolbestuur dat tieners via hun telefoons ‘overspoeld’ worden met ‘geestelijke boosheden’ als seks, geweld en ‘foute muziek’. Ouders konden daarop reageren. De meerderheid van hen heeft inmiddels laten weten het eens te zijn met een telefoonverbod. Dat gaat vanaf januari in.