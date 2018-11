Zeesluis IJmuiden kost Rijk nog eens 64 miljoen euro, door tegenvallers en vertraging

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het megaproject – dat het Rijk, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland in totaal 895 miljoen zou kosten – ontpopt zich tot een steeds groter financieel debacle voor zowel het Rijk als de aanneemcombinatie BAM en Volkerwessels. De bouwers moesten eerder dit jaar al bekennen dat de bouw bijna drie jaar langer gaat duren dan gepland en dat ze 100 miljoen euro moeten afschrijven, op een aanneemsom van 350 miljoen euro. De voorziene opleverdatum van de sluis is nu januari 2022.

Een deel van de tegenvallers valt buiten de verantwoordelijkheid van de bouwers en komt daardoor voor rekening van de overheid. Dat gaat onder meer om de onverwachte obstakels die in de grond rondom de nieuwe sluis zijn aangetroffen, schrijft de minister in haar brief. Er liggen bijvoorbeeld bunkers en kabels. Het ontwerp moest ook op een aantal punten worden aangepast om het beter te beschermen tegen onder meer aanvaringen en roest. Totale kosten van die tegenvallers lopen op tot 27,5 miljoen euro. De vertraging betekent verder dat de oude zeesluis nog drie jaar langer in bedrijf moet blijven, wat de schatkist nog eens 19 miljoen kost. Ten slotte reserveert het Rijk nog eens 17,5 miljoen euro om toekomstige tegenvallers op de vangen.