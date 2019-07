Zeer kritisch rapport over Haga Lyceum openbaar, minister Slob hekelt bestuur

Kinderen in de pauze op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Alle leerlingen verdienen goed onderwijs’, zegt Slob. ‘Ongeacht op wat voor school je zit. Op het Haga Lyceum is sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap op de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen.’

Daarmee reageert de minister op een zeer kritisch rapport van de Onderwijsinspectie, dat donderdag openbaar werd. Het nieuwe bestuur moet in de eerste weken van het nieuwe schooljaar bekend zijn, laat het ministerie weten. De nieuwe bestuurders moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen.

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waaronder de school valt, had vorige maand een kort geding aangespannen omdat het rapport oordelen velt die de bevoegdheid van de inspectie buiten zou zijn gegaan. Ook zou het rapport vol staan met feitelijke onjuistheden over financieel wanbeheer op de school. De rechtbank oordeelde donderdag dat er geen aanleiding is de publicatie te verbieden.

De school krijgt van de inspectie een aantal herstelopdrachten om te zorgen ‘dat de school beter wordt bestuurd, er beter met geld wordt omgegaan, het burgerschapsonderwijs wordt verbeterd en duidelijk afstand wordt genomen van omstreden personen’. De inspectie noteert ook er geen vertrouwen in te hebben dat het huidige bestuur deze herstelopdrachten goed zal uitvoeren. Op basis daarvan vraagt Slob het bestuur nu plaats te maken.

Geeft het bestuur daar geen gehoor aan, dan kan de minister de bekostiging deels of geheel stoppen. De school kan nog wel bezwaar maken tegen zo’n aanwijzing en die eventueel aanvechten bij de bestuursrechter en later de Raad van State. Zo’n procedure kan eenvoudig meer dan een jaar in beslag nemen. Volgens een woordvoerder van het ministerie mag het bestuur bij vertrek zelf opvolgers aanwijzen.

Uit het rapport blijkt ook dat de inspectie geen signalen heeft gevonden van salafistische invloeden op de school, waar de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) eerder dit jaar voor waarschuwden. Wel heeft de inspectie scherpe kritieken.

‘Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie, er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende’, aldus de inspectie. ‘Daarmee is het handelen van het bestuur schadelijk voor de school en de leerlingen.’

Het Cornelius Haga Lyceum ontkende steeds dat er sprake is van wanbeheer en financiële malversaties. De school komt later met een reactie.