‘Zeer grote’ natuurbrand in De Peel breidt zich uit, woningen uit voorzorg ontruimd

Dronefoto van de grote brand in natuurgebied De Peel. Beeld ANP

De brand breidt zich snel uit: enkele uren eerder sprak de Veiligheidsregio Limburg-Noord nog van 20 hectare. Uit voorzorg hebben hulpdiensten woensdagmiddag de bewoners van een aantal huizen in het nabijgelegen dorp in Helenaveen gevraagd hun woning te verlaten. De brandweer is met tientallen grote voertuigen ter plaatse. Ook is een blushelikopter opgeroepen en is de zogeheten ‘handcrew’ van de brandweer aanwezig, die gespecialiseerd is in blussen op moeilijk begaanbare plekken in natuurgebieden.

De gemeente Horst aan de Maas heeft een noodverordening afgekondigd, waarin het gebied waar hulpdiensten aanwezig zijn verboden is verklaard. Niet alleen is het er gevaarlijk, nieuwsgierigen lopen hulpverleners in de weg. Met een NL Alert is aan de Brabantse kant van het natuurgebied gewaarschuwd voor de rook. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling. Staatsbosbeheer heeft loslopende wilde runderen intussen weggehaald.

Peelbrand

In het voorjaar van 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde natuurgebied de grootste natuurbrand in decennia. Wekenlang smeulde het vuur ondergronds in het veen, waardoor het vuur steeds opnieuw oplaaide en de zogeheten Peelbrand ruim 700 hectare natuur in de as kon leggen.

Destijds kon de brand zich snel verspreiden door de lage luchtvochtigheid en de sterke, droge wind, volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Ook had de brandweer moeite om branden te bereiken. De oorzaak is nooit achterhaald.

De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk toedoen, bijvoorbeeld door een weggegooide smeulende sigarettenpeuk. Ook weggegooid glas en plastic veroorzaken brand doordat het als vergrootglas in de zon kan werken, evenals de hete uitlaatgassen van een auto, waardoor hoog gras vlam kan vatten.

Hoogste alarmfase

Sinds 11 augustus geldt in Nederland vanwege de aanhoudende droogte de hoogste alarmfase voor natuurbranden. Om die reden stuurt de brandweer direct meer wagens als er een natuurbrand wordt gemeld. Eerder deze zomer woedden er al meer grote natuurbranden, onder meer op de Brunssummerheide in Limburg en in Hoge Hexel in Overijssel.

Het aantal natuurbranden in Nederland varieert sterk per jaar. Zo brak 949 keer brand uit in Nederland in het droge jaar 2018, terwijl dit 212 keer gebeurde in 2021. Dit jaar zijn tot half augustus meer dan 450 van dit soort branden uitgebroken.