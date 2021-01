Zeer besmettelijke ‘Britse variant’ coronavirus duikt op verspreid door Nederland

In de regio Rotterdam is de variant al bij zo’n vijftig mensen vastgesteld. Beeld ANP

Wel zijn haast alle besmettingen met het Britse virus nog op de een of andere manier terug te voeren op Groot-Brittannië, het land waar men de virusvariant vorige maand voor het eerst opmerkte. Dat is een teken dat het om incidenten gaat, en het virus nog niet op grote schaal rondgaat in ons land.

Waar het Britse virus precies is opgedoken, en om hoeveel gevallen het precies gaat, kan onderzoeksleider Marion Koopmans (Erasmus MC) nog niet precies zeggen. ‘Het zit her en der, we hebben redelijk wat introducties. In het noorden, zuiden en westen van het land.’ Omvangrijk zijn twee brandhaarden in de Randstad: een in Amsterdam (zes besmettingen) en een in de regio Rotterdam, waar het Britse virus al bij zo’n vijftig mensen is vastgesteld rondom twee basisscholen.

De Rotterdamse GGD bereidt nu samen met het Erasmus MC een project voor om in Lansingerland, net boven de havenstad, actief op zoek gaan naar het Britse virus, door nabij de scholen mensen aan huis te testen. ‘Risicogericht testen’, heet die aanpak. Of het nog doenlijk is om het Britse virus op die manier weg te krijgen, is de vraag. ‘We zitten op het randje, denk ik. Wat we nu doen is: vertragen, vertragen, vertragen’, zegt Koopmans.

50 tot 60 procent besmettelijker

De Britse variant van het virus is zo’n 50 tot 60 procent besmettelijker, vermoedelijk doordat mensen die ermee geïnfecteerd raken meer virusdeeltjes aanmaken. In Engeland blijkt het virus in alle regio’s waar het rondgaat het befaamde reproductiegetal ‘R’ van het virus met tientallen procenten op te drijven. In Denemarken ging men er daarom al toe over de coronamaatregelen aan te scherpen, om te voorkomen dat het Britse virus er de overhand krijgt.

Ook in Nederland zal de Britse variant de besluitvorming waarschijnlijk beïnvloeden. Loslaten van de coronamaatregelen kan immers betekenen dat het Britse virus sneller ‘terugveert’ dan het gewone virus en de overhand krijgt. ‘Ik zou dat experiment nu niet aandurven’, zei OMT-lid en epidemioloog Marc Bonten woensdag in de Volkskrant.

Weinig monsters getest

Op papier is volgens de steekproef nu zo’n 2 procent van de vastgestelde coronavirussen van de Britse soort, en in Amsterdam en Rotterdam zo’n 5 procent. Maar Koopmans vindt die percentages veel te precies klinken, omdat er nog maar weinig virusmonsters op ‘afkomst’ zijn getest. ‘Bovendien weet je niet of de steekproef wel een eerlijke afspiegeling geeft van het land. Er zitten vast ook gevallen bij waarbij men heeft gezegd: deze persoon is net in Engeland geweest, we stoppen ook zijn monster erbij.’

In de regio Rotterdam is het Britse virus waarschijnlijk al in november voor het eerst gearriveerd, blijkt uit de analyses. De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, ook een versie die zich verdacht snel verspreidt, is in de virussteekproeven in ons land overigens nog niet opgedoken.