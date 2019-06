Zeeman ‘wil weten waarom sneakers zo duur zijn’ en produceert een paar van 200 euro (en een van 12,99)

Het hekje buiten op de stoep dat drommen kooplustigen in goede banen moet leiden, staat er een beetje verloren bij deze vrijdagochtend. Van een rij belangstellenden is rond het middaguur in elk geval geen sprake en ook binnen in de pop-upstore is het rustig: naast een portier en twee medewerkers staat een handjevol klanten bij de kassa van de winkel aan de chique Amsterdamse Hobbemastraat, vlakbij het Rijksmuseum.

De aanwezigen zijn gekomen voor een designsneaker, een in felgeel en -blauw uitgevoerde schoen, die fraai uitgelicht prijkt op een zuil midden in de winkel. Tweehonderd euro kost deze Hybrid Z en er zijn er slechts vijfhonderd van gemaakt. Afgelopen week werden ze op Instagram getoond door influencers als Lizzy van der Ligt en Sanne Poeze, die hun volgers doorverwezen naar een site waarop belangstellenden zich konden inschrijven voor een loting. Tienduizend mensen deden dat afgelopen week. Slechts 150 hadden geluk en mochten er een kopen.

Vrijdag was er een herkansing voor iedereen die de schoen bij de inschrijving is misgelopen: in de Amsterdamse pop-upstore waren er nog eens 150 verkrijgbaar.

Dit soort verkoopacties zijn niet uniek; bijzonder aan deze is dat de kostbare sneaker van het merk Zeeman is, de retailketen bekend van de tl-verlichting, goedkope rompertjes en T-shirts.

Goedkope sneaker. Beeld Zeeman

Zoekt de budgetwinkel het hogerop met de verkoop van designsneakers? ‘Nee’, zegt Caroline van Turennout, marketing en communicatiemanager. ‘Dit is heel on-Zeemans. Maar we wilden weleens onderzoeken waarom sommige sneakers zo duur zijn.’

Deze goedertierenheid is te prijzen, al zal het Zeeman vermoedelijk vooral gaan om de media-aandacht die het concern met de actie heeft weten te creëren. Een Zeemansneaker van 200 euro, dat levert natuurlijk aandacht op. En dat gebeurde de afgelopen week volop.

Aan de andere kant: goede sneakers hoeven helemaal geen 200 euro te kosten, zegt het bedrijf. Dit moet de tegenhanger van de Hybrid Z bewijzen, de Basic Z, een eenvoudig witte variant, zonder poespas en zonder dure influencercampagne. De Basic Z is even goed, gaat net zo lang mee en loopt net zo lekker. Maar kost slechts 12,99, een echt Zeemanprijsje.

Dat zijn luxebroertje zo veel duurder is, komt onder meer door de beperkte oplage van vijfhonderd stuks. Dat maakt het productieproces kostbaar. Van de witte zijn er 20 duizend gemaakt. Daarnaast werd de Hybrid last-minute geleverd, terwijl de goedkope gewoon in containers per schip uit China kwam. De dure kreeg een mooie verpakking. En waren er dus die influencers. Kost allemaal geld.

Schaarste

De opzet slaagde: dankzij de uitgekiende marketing en het creëren van schaarste wist Zeeman een heuse hype te ontketenen: een enkele onlinewinnaar hadden de sneakers al voor 350 euro op Marktplaats gezet. Maar wie er een trip naar Amsterdam (of Antwerpen) voor over had, kon de schoen vrijdag nog gewoon kopen. Want rond het middaguur was slechts de helft van de 150 stuks in voorraad weg. ‘Nu is het even rustig, maar eerder was er wel een rij. De eerste klant stond al om half acht voor de deur’, zegt Van Turennout. ‘Terwijl de winkel pas om tien uur open ging.’

Intussen lopen er vooral klanten de winkel uit met het goedkope model, een enkeling zelfs met een tas vol. Een vader die de dure sneaker heeft gekocht voor zijn zoon, zegt dat hij dat vooral deed vanwege de hype. ‘Leuk om te hebben en als de lol eraf is, verkoopt hij ze misschien weer.’

De pop-upwinkel blijft tot zondag geopend, behalve als de kostbare voorraad eerder is uitverkocht. Dan vertrekt de confectieknaller eerder. Best leuk hoor om hier een keer te zitten, zegt van Turennout, maar niet langer dan een paar dagen. ‘Daar hebben we geen geld voor.’