Zeeland zet prijsvraag stop na storm van kritiek: ontpolderde Hedwigepolder blijft gewoon Hedwigepolder heten

Het water stroomt vanuit de Westerschelde de Zeeuwse Hedwigepolder binnen. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

De provincie Zeeland heeft de prijsvraag om een nieuwe naam te verzinnen voor de ontpolderde Hedwigepolder na een storm van kritiek binnen een week weer ingetrokken. ‘De tijd is nog niet rijp voor een nieuwe naam’, concludeerde PvdA-gedeputeerde Anita Pijpelink van Water en Natuur.

Het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, waarover ruim vijftien jaar strijd is gevoerd, ligt nog steeds hypergevoelig in de provincie. Om die reden zag het provinciebestuur ook al af van enige vorm van feestelijkheden toen het Scheldewater vorig jaar oktober voor het eerst sinds 1907 weer het gebied binnenstroomde.

Daarmee is de Hedwigepolder feitelijk geen polder meer. Het is natuurgebied, net als het ernaast gelegen Verdronken Land van Saeftinghe. Daarom leek het de provincie wel aardig en ook logisch om een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuwe naam.

Mensen met ideeën daarover konden terecht op de website van het grenspark Groot Saeftinghe. Een commissie zou zich vervolgens over de inzendingen buigen, waarna de nieuwe naam op zondag 11 juni bekend zou worden gemaakt tijdens een open dag in de ontpolderde polder.

Alles mag, er zijn geen eisen aan de nieuwe naam, onderstreepte de provincie vorige week bij de lancering van de prijsvraag. Zelfs Hedwigepolder als een soort geuzennaam zou kunnen, wanneer mensen dat verkiezen. ‘Maar we zoeken eigenlijk wel iets waarmee we het verleden achter ons kunnen laten’, voegde een woordvoerder er lachend aan toe.

Traumatisch

Meteen laaide een storm van kritiek en verontwaardiging op in Zeeland, zowel vanuit politieke gelederen als vanuit de bevolking. De SGP vindt de prijsvraag voor een naamswijziging totaal ongepast en tegen het zere been van veel Zeeuwen die jarenlang gestreden hebben voor behoud van de polder. ‘Als je een gemeenschap wilt kraken, moet je haar symbolen en namen afpakken’, citeerde het CDA uit een boek over de beroemdste polder van de Lage Landen. ‘Niet alleen is ons een vruchtbare polder ontnomen, maar ook de verwijzing naar het verleden, toen het nog een landbouwbestemming had, wordt ons afgenomen.’

Luisteraars van Omroep Zeeland droegen diverse namen aan die vooral het trauma beschrijven dat veel Zeeuwen hebben ervaren door het onder water zetten van de polder, als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de Antwerpse haven. Een greep daaruit: de Gestolen Polder, het Groot Verdriet, het Boerenverdriet, de PFAS-polder, de Verkwanselde Polder.

Emoties

Voormalig Statenlid Johan Robesin vindt de zoektocht naar een nieuwe naam ‘een regelrechte belediging van ruim 80 procent van de Zeeuwse bevolking die altijd mordicus tegen het onder zout water zetten van de polder is geweest’. Hij verwierf in 2011 landelijke bekendheid vanwege zijn ‘Torentjebezoek’ aan Mark Rutte, waarbij de premier volgens hem heeft beloofd alles in het werk te stellen om de Hedwige níét onder water te zetten. ‘Als deze prijsvraag verdergaat, gooi ik er graag de suggestie in om de Westerschelde voortaan ‘Closetpot van de buren’ te noemen’, schampert Robesin.

Land prijsgeven aan het water doet nog steeds veel pijn in Zeeland, dat eerder dit jaar de Watersnoodramp van 1953 (70 jaar geleden) groots heeft herdacht. Ook alles rond de Hedwige gaat nog steeds ‘met veel emoties gepaard’, concludeerde gedeputeerde Pijpelink na alle ophef . ‘We hebben de wedstrijd stopgezet.’

De ontpolderde Hedwigepolder blijft voorlopig gewoon Hedwigepolder heten. Ook de prijs voor de winnaar van de prijsvraag (‘eeuwige roem’ en een luchtballonvaart voor twee personen boven Zeeuws-Vlaanderen) wordt niet uitgereikt.