Zedendossier moordenaar Anne Faber werd op zijn verzoek niet gedeeld met kliniek die hem behandelde

Een rechtbanktekening van het proces tegen Michael P. (derde van links). Beeld ANP

De forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder waar Michael P. werd voorbereid op zijn terugkeer in de maatschappij, heeft hem niet behandeld op grond van zijn zedenmisdrijven. De kliniek werd bij de overplaatsing van P. vanuit de gevangenis onvoldoende geïnformeerd over zijn zedenachtergrond, maar deed bij zijn komst ook zelf nauwelijks onderzoek naar zijn risicoprofiel. P., die in 2017 vastzat voor onder meer de verkrachting van twee minderjarige meisjes, kreeg daardoor te veel vrijheden en een te lichte behandeling. Tijdens zijn verblijf verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Anne Faber.

Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat vandaag wordt gepresenteerd. Vanwege maatschappelijke onrust die ontstond na de moord, onderzocht de raad in hoeverre de kliniek rekening hield met de veiligheid van de omgeving bij de behandeling van gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Uit het onderzoek blijkt dat een keten aan fouten bij verschillende betrokken instanties ten grondslag ligt aan het fatale incident.

In 2012 werd P. veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege de verkrachting van twee minderjarige meisjes en enkele gewelddadige overvallen. In de gevangenis van Vught, waar hij een deel van zijn straf uitzat, werd hij op eigen verzoek behandeld voor zijn agressieproblemen. Hij weigerde zich te laten behandelen voor zijn zedenproblemen. Daardoor raakte dat deel van zijn stoornis bij de behandelaars steeds verder uit beeld. Bij een risicotaxatie in de gevangenis zou geen rekening zijn gehouden met zijn zedenachtergrond.

Omdat zijn straf bijna ten einde liep, besloot de gevangenis in Vught hem over te plaatsen naar een kliniek waar kon worden gewerkt aan zijn terugkeer in de maatschappij. Dat werd de kliniek Aventurijn in Den Dolder, tegenwoordig FPA Utrecht. Bij de overdracht weigerde P. dat het medisch dossier over zijn zedenachtergrond werd gedeeld. Dat kan een gevangene doen op grond van de privacywetgeving.

Mede daardoor was de overdracht onvolledig en kregen de behandelaren in Den Dolder een incompleet dossier dat vooral gericht was op de agressie- en drugsproblematiek van P. en waarin zijn risico voor de maatschappij onvoldoende naar voren kwam. De kliniek had in het vonnis wel de ernst van zijn zedenmisdrijf kunnen zien: daarin werd expliciet vermeld hoe gruwelijk P. te werk ging tijdens de verkrachting. Hoe dan ook is P.’s zedenachtergrond niet meegenomen in zijn behandelplan.

Modelpatiënt

Al voordat P. in de kliniek arriveerde werden vrijheden voor hem aangevraagd – een standaardprocedure voor een dergelijke kliniek met een laag beveiligingsniveau. P. werd niet aanvullend onderzocht en er werd niet meteen een risicotaxatie gemaakt. Ook werd de gemeente Zeist door justitie niet ingelicht over de komst van de zedendelinquent.

In Den Dolder gedroeg P. zich aanvankelijk goed, waardoor behandelaren hem zagen als een modelpatiënt. Zelf zei hij tijdens de rechtszaak vorig jaar dat hij ‘een masker’ opzette om zijn behandelaren om de tuin te leiden. Dat P. op dag dat hij Anne Faber doodde ritalin zou hebben gesnoven, zoals hij tegenover de rechter verklaarde, werd niet opgemerkt.

Michael P. kreeg in 2012 geen tbs opgelegd, mede doordat hij niet had meegewerkt aan het onderzoek naar zijn stoornissen bij het Pieter Baan Centrum. Daardoor kwam hij in het reguliere gevangenissysteem terecht, met een einddatum aan zijn straf, en zou hij mogelijk vrijgekomen zijn in juli 2018.

Forensisch-psychiatrische klinieken zijn vooral gericht op de terugkeer van gedetineerden met psychiatrische stoornissen in de maatschappij. Inmiddels heeft P. voor het doden van Anne Faber wel tbs opgelegd gekregen, naast een gevangenisstraf van 28 jaar.

De kliniek in Den Dolder wil niet reageren tot het volledige OVV-onderzoek donderdagochtend is gepubliceerd. Ook de familie van Anne Faber en de advocaat van Michael P. wachten met hun reacties.

