Zebulon Simentov, de laatst overgebleven Jood van Afghanistan, heeft het land verlaten

Simentov in de keuken van zijn huis in Kabul. Beeld AP

Moti Kahana, een Amerikaans-Israëlische zakenman die de evacuatie organiseerde, heeft dit gezegd tegen persbureau AP. De 62-jarige Simentov was niet zozeer bang voor de Taliban, als wel voor Islamitische Staat, die in Afghanistan de afgelopen jaren een groot aantal aanslagen heeft uitgevoerd. Kahana en anderen hebben niettemin een paar weken op de enige Afghaanse Jood moeten inpraten om hem ervan te overtuigen dat het beter was te vertrekken.

Tijdens de vorige regeerperiode van de Taliban, van 1996-2001, waren er nog twee Joden in Afghanistan. Simentov woonde toen in de synagoge samen met de 35 jaar oudere Ishaq Levin. De twee mannen konden elkaar echter niet luchten of zien en vermeden elkaar zoveel mogelijk.

Wilde beschuldigingen vlogen over en weer. Zo beweerde Levin dat Simentov een Israëlische spion was, en werd Levin er door zijn huisgenoot van beschuldigd een bordeel te runnen. Vanwege de aantijgingen werden de twee mannen hardhandig ondervraagd door de Taliban, maar verder werden ze met rust gelaten. Wel namen de Taliban de Thora in beslag.

Zebulon Simentov in 2009 in Kabul. Beeld AP

Toen Levin in 2005 op 80-jarige leeftijd stierf, toonde Simentov zich opgelucht. ‘Hij was gek. Hij wilde mij laten vermoorden’, reageerde hij op het overlijden. ‘Nu ben ik de enige Jood hier. Ik ben de baas.’

Betalen voor een interview

Simentov runde tot enkele jaren geleden een eethuis. Verslaggevers die hem van tijd tot tijd bezochten (en buitensporige bedragen moesten betalen voor een interview), troffen een gezette man die dol was op whiskey en Afghaanse tv keek. Als gezelschap had hij een papegaai.

Simentovs vrouw en twee dochters zijn reeds lang bij hem weg, zij wonen in Israël. Hij weigerde echter jarenlang koppig in te stemmen met een scheiding. Het kostte zakenman Kahana dagen van praten om Simentov te bewegen toch de echtscheidingspapieren aan te vragen. Zou hij dat niet doen, dan kon hij bij aankomst in Israël, mocht hij daarheen willen, last krijgen met justitie. Vooralsnog hoopt hij in de VS te kunnen blijven.

De geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Afghanistan gaat ruim duizend jaar terug. Veel Joden kwamen uit Perzië, op de vlucht voor gedwongen bekering tot de Islam. Aan het eind van de 19de eeuw telde het land zo’n 40 duizend Joden. Velen vertrokken na de oprichting van de staat Israël in 1948. De meeste anderen vluchtten na de inval door het Rode Leger in 1979. Simentov en Levin hielden stand.