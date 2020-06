Ze zouden hun deuren weer openen, maar veel Engelse scholen hebben koudwatervrees

De heropening van de Engelse scholen had maandag een positief signaal moeten zijn. Althans, in de ogen van de regering van Boris Johnson. Ouders, personeel en Labour blijken aanmerkelijk sceptischer.

Waar zijn de scholieren? De roddelende ouders? De hoofdonderwijzer met haar bel?

De passerende straatveger weet het ook niet. Het is op maandagochtend rond half negen stil voor de hoge hekken van de Invicta-school in Zuidoost-Londen. Als het aan Boris Johnson had gelegen zouden de kinderen uit de groepen één, twee en acht na Pinksteren hun opwachting hebben gemaakt, maar de school zit nog veilig in de lockdownmodus. De heropening blijkt ook voorbij te gaan aan andere scholen in dit deel van de hoofdstad. Halstow opent dinsdag, All Saints woensdag en de John Ball School pas over twee weken. De vertraging toont de koudwatervrees in het Engelse onderwijs.

Naar schatting een kwart van de Engelse scholen is maandag opengegaan, met name op het platteland. Dat was niet het resultaat waarop de regering had gehoopt, toen de heropening begin vorige maand door de premier bekend werd gemaakt.

De opening van de scholen moest een belangrijk symbolisch moment worden, een teken dat de economie weer van het slot gaat. Bovendien heeft de lockdown de onderwijsongelijkheid verder verdiept. Particuliere scholen bleken, door hun financiële middelen, veel beter in staat om onderwijs op afstand te geven dan gewone scholen.

Johnsons oproep heeft voor een schoolstrijd gezorgd. Vanaf het eerste moment waren de onderwijsbonden fel tegen de plannen, zich beroepend op een wet waarin staat dat werkgevers hun personeelsleden niet mogen blootstellen aan ‘ernstig en imminent gevaar’. De Labour-oppositie steunde de bonden in het verzet, al waren partijveteranen als Tony Blair en oud-minister van Onderwijs David Blunkett juist voor de heropening. Door Labour bestuurde gemeenten, Liverpool voorop, riepen scholen op hun deuren dicht te houden. Labour-leider Keir Starmer maakte evenwel gebruik van een regeling waarbij ouders met vitale beroepen hun kinderen naar school kunnen sturen.

Kinderen krijgen les in een aangepast klaslokaal. Beeld REUTERS

Ouders

Zeker zo verdeeld zijn de ouders. Bijna de helft is tegen de heropening. ‘Wat ons betreft is het veel te vroeg om de scholen weer te heropenen’, zegt Ashwini, wiens zoon Lucas in de hoogste klas van Invicta zit. ‘We hebben het gevoel dat scholen niet in staat zijn om social distancing te handhaven en te onderwijzen. Het wordt een chaos, vrees ik. Pas als het volgsysteem werkt, ben ik gerustgesteld.’

Collega-ouder Mat maakt zich minder zorgen. ‘Met plezier zenden we Ollie terug, zodra de school open is. Hij mist leren op school en zijn vriendjes. Van wat ik heb gehoord is het risico voor kinderen zo laag dat we hem met een gerust hart in het klaslokaal achterlaten.’

Voorstanders van de opening wijzen op het feit dat kinderen goed bestand zijn tegen het coronavirus en een kleine rol spelen bij de verspreiding ervan. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer kinderen gestorven aan de gevolgen van de lockdown dan aan het virus zelf. De medisch socioloog en regeringsadviseur Robert Dingwall heeft gezegd dat een kind een groter risico loopt door de bliksem te worden getroffen. President Russell Viner van het Koninklijk College van Kinderartsen heeft gezegd dat de kosten van het thuishouden van kinderen hoog zijn, terwijl het amper helpt bij het bestrijden van het virus. Volgens hem is het sluiten van de scholen nooit echt nodig geweest.

De regering zegt blind te varen op de wetenschappelijke inzichten van Sage, de Britse versie van het OMT. Volgens deze geleerden kan de heropening waarschijnlijk geen kwaad, maar een duidelijk fiat geven ze niet. The Independent Sage daarentegen, een groep geleerden die het werk van de echte Sage van commentaar voorziet, is tegen het openen van de scholen. Dat tegenadvies is dan ook omarmd door Labour-politici, zoals Matthew Pennycook, de afgevaardigde van het district waaronder Invicta valt. ‘Daar staat duidelijk dat 1 juni te vroeg is en dat het risico op besmetting met covid-19 voor kinderen al halveert wanneer de regering de opening twee weken uitstelt.’

Vertrouwen

Meer wetenschap is de schaamlap. Waar de schooldiscussie vooral om draait: vertrouwen in de regering. Die is afwezig bij Katerina, een moeder uit het Londense Waltham Forest die weigert haar kinderen naar school te zenden. ‘Mijn voornaamste zorg is dat ik deze regering niet vertrouw. Het coronabeleid is dramatisch geweest en als gevolg daarvan hebben we het hoogste dodental in Europa.’

Een tegengesteld geluid kwam van de Conservatief Daniel Hannan. ‘Mijn 3-jarige zoontje is sowieso van het opgewekte soort’, twitterde hij. ‘Maar vandaag barstte hij van vreugde. Met de grootst mogelijke grijns liep hij naar school. Andere kinderen waren even blij, net als hun ouders.’

Maar hoe vreugdevol is het? Scholen hebben zowel van de regering als van de vakbonden een waslijst met aanbevelingen gekregen. Leraren is aangeraden mondkapjes te dragen, en zelfs handschoenen als ze kleine kinderen helpen in het toilet. Omdat twee meter social distancing een heilig gegeven is, worden kinderen gesplitst in ‘bubbles’ van tien of vijftien. Contact met andere ‘bubbles’ is verboden. Een boek dat door een scholier is gebruikt moet een week in quarantaine, leraren is aangeraden geen huiswerk na te kijken en speelgoed is uit de klaslokalen verdwenen. Kinderen moeten elke dag schone kleren dragen. De uniformplicht is hiermee tijdelijk komen te vervallen.